Abbiamo segnalazioni secondo cui non funziona Hay Day oggi 26 aprile, in relazione ad un aggiornamento in distribuzione proprio in queste ore. In passato abbiamo trattato questo titolo solo per alcuni test effettuati tramite device estemporanei, come vi abbiamo riportato a suo tempo, mentre oggi tocca concentrarsi su altri aspetti che per forza di cose riguardano la vera e propria giocabilità. Un bug, secondo quanto raccolto proprio in queste ore, potrebbe crearsi proprio al momento dell’installazione dell’upgrade, secondo le segnalazioni raccolte.

Non funziona Hay Day: tutto nasce dalla distribuzione dell’aggiornamento di fine aprile

In particolare, non funziona Hay Day non solo agli utenti italiani, ma anche a quelli che in giro per il mondo hanno provato ad installare l’aggiornamento di fine aprile. Sui social ufficiali, non a caso, si trovano messaggi come questo diffusi dall’assistenza per coloro che allo stato attuale non riescono ad accedere al titolo: “Stiamo esaminando il problema per cui alcuni giocatori sono bloccati su ‘Aggiornamento…’ per molto, molto tempo. Gli utenti che hanno connessioni più lente potrebbero dover aspettare più tempo (fino a un’ora forse)”.

I giocatori di Hay Day dovrebbero tentare di svuotare la cache per l’applicazione esaminando le impostazioni del proprio telefono e facendo clic su “Forza arresto” (su Android) prima di farlo. Quindi sarà necessario avviare di nuovo il gioco, sperando che questa semplice procedura possa rivelarsi sufficiente per sbloccare la situazione in seguito al rilascio del tanto discusso aggiornamento. Nella peggiore delle ipotesi, sarà necessario eliminare anche i dati dell’app e quindi installarli da zero, come se si trattasse di un apk da un sito Web attendibile, prima di riavviare il dispositivo.

A prescindere da tutte queste considerazioni, consiglio a tutti di tenere d’occhio la pagina ufficiale su Twitter dello staff per essere sempre sul pezzo. Se non funziona Hay Day a causa dell’aggiornamento, occorre analizzare i riscontri del team.

