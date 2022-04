Parte il tour europeo di Mahmood, in attesa dei concerti che si terranno in Italia nelle prossime settimane. Atteso a maggio sul palco dell’Eurovision Song Contest, in coppia con Blanco e in rappresentanza dell’Italia, ormai è impossibile non parlare dell’evento internazionale alle porte. Lo ha fatto anche Mahmood, in occasione di recenti interviste per i quotidiani italiani.

Al Corriere della Sera ha parlato anche del collega italiano Achille Lauro, anche lui in gara all’Eurovision Song Contest 2022 di Torino ma non in rappresentanza del nostro Paese. Achille Lauro è stato selezionato da San Marino, attraverso un contest dedicato che ha vinto. Così, Mahmood e Blanco si troveranno a competere (di nuovo, dopo il Festival di Sanremo 2022) con un collega molto amato e molto noto al pubblico italiano.

Non tutti gli artisti nostrani, però, avrebbero accettato di candidarsi per rappresentare un Paese diverso dal proprio. Forse neanche Alessandro avrebbe partecipato alla competizione a nome di San Marino, è quanto emerge dalle parole di Mahmood su Achille Lauro all’Eurovision. In riferimento al gesto coraggioso di Lauro, di presentarsi in gara in rappresentanza di un Paese diverso dall’Italia, Mahmood dice, personalmente, si sarebbe sentito strano a non dare voce alla sua nazione.

Rispetta la decisione di Lauro, però, che stima per questa scelta. Inoltre sottolinea le polemiche numerose scaturite da questa decisione: Achille Lauro è stato aspramente criticato sui social per la decisione di rappresentare San Marino nel contest internazionale. Poi, spezza una lancia a suo favore:

“A me farebbe strano pensare di andare contro il nostro Paese, ma stimo la scelta di andare con San Marino, anche perché come conseguenza deve sopportare tutto quello che gli stanno dicendo dietro. Tutto sommato non ha fatto così male”, le parole di Mahmood su Achille Lauro all’Eurovision.

I concerti di Mahmood in Italia

Lunedì 16 maggio 2022 – Concordia, Venaria (TO) (recupero del 17/11/2020, 20/11/2021 e 13/05/2022)

Martedì 17 maggio 2022 – Alcatraz, Milano (recupero del 14/04/2020, 03/11/2020 e 23/11/2021)

Mercoledì 18 maggio 2022 – Alcatraz, Milano (recupero del 09/11/2020 e 24/11/2021)

Sabato 21 maggio 2022 – Atlantico Live, Roma (recupero del 14/11/2020 e 13/11/2021)

Domenica 22 maggio 2022 – Casa della Musica, Napoli (recupero del 13/11/2020 e 12/11/2021)

Martedì 24 maggio 2022 – Tuscany Hall, Firenze (recupero del 04/11/2020, 16/11/2021 e 11/05/2022)

Mercoledì 25 maggio 2022 – Gran Teatro Geox, Padova (recupero del 10/05/2022)

Lunedì 30 maggio 2022 – Alcatraz, Milano

Martedì 31 maggio 2022 – Vox Club, Nonantola (MO) (recupero del 19/11/2020, 19/11/2021 e 14/05/2022)