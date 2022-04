Stando agli ultimi rumors giunti in Rete, pare che lo Xiaomi Mix Fold 2 sfoggerà un nuovo pannello Premium Flexible 2K, la cui frequenza di aggiornamento dovrebbe essere di 120Hz e, sotto la scocca, sembrerebbero esserci ulteriore novità. L’Original Equipment Manufacturer (OEM) nel 2021 ha presentato il suo primo device pieghevole, il Mix Fold, e adesso pare sia pronto a lanciare il nuovo prodotto di punta. Ora come ora, non vi è alcuna notizia ufficiale, ma le indiscrezioni crescono di giorno in giorno. Secondo quanto affermato dal noto tipster su Weibo, vediamo insieme quali sono le interessanti novità che ci aspettiamo riguardo il display del prossimo foldable.

Ad annunciare le novità è stato Digital Chat Station: l’insider tecnologico cinese ha spiegato che all’interno dello smartphone pieghevole Xiaomi Mix Fold 2 vedremo un pannello LTPO flessibile 2K e che le sue linee di design somiglieranno molto a quelle del modello precedente. Inoltre, il dispositivo potrebbe sfoggiare un doppio display (proprio come il Mix Fold dello scorso anno) dotato di una frequenza di aggiornamento a 120Hz, mentre il precedente era limitato a 60Hz. All’esterno troveremo un display che presenta delle curvature e un design che si mostrerà molto più attraente e dotato di un’estetica maggiormente sottile.

Ad ogni modo, l’insider tech non si è esposto in maniera diretta sul futuro foldable, ma, da ciò che ha descritto e dalle specifiche tecniche rivelate, è palese che si riferisse allo Xiaomi Mix Fold 2. Dalle precedenti relazioni, si è scoperto che il device foldable di prossima generazione avrà a bordo un processore Qualcomm, probabilmente lo Snapdragon 8 Gen 1, con sistema operativo Android 12. Quanto all’alimentazione, la batteria dovrebbe avere una capacità di 5020mAh con supporto alla ricarica wireless e la fast-charging cablata. Il comparto fotografico, invece, potrebbe sfoggiare tre sensori sul retro: 108MP, 13MP e 8MP; la fotocamera frontale dovrebbe essere da 20MP.

