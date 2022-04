Se lo chiedono tutti, ma proprio tutti, se il pubblico del Winterland di San Francisco fosse consapevole che quel riff tuonato dalla 6 corde di Jimmy Page sarebbe entrato nella storia del rock. Fa strano pensare che prima di Whole Lotta Love dei Led Zeppelin sia esistito il mondo, eppure in quel 26 aprile 1969 Robert, John, Jimmy e Bonzo stavano tenendo una lectio magistralis di fronte a un pubblico – dobbiamo dirlo – inconsapevole.

Il 26 aprile 1969, del resto, Led Zeppelin II non era ancora uscito. Alle spalle la band aveva “soltanto” Led Zeppelin I, già dispensatore di bombe atomiche come Good Times Bad Times, You Shook Me e Dazed And Confused. Alle spalle, ancora, aveva quelle date negli Stati Uniti durante le quali avevano iniettato un certo hype su un pubblico letteralmente ipnotizzato da quel sound violento, quel blues al testosterone sparato dalle casse come una pioggia di proiettili.

Ci aveva visto lungo Bill Graham, promoter degli eventi a San Francisco che scelse i Led Zeppelin per ben quattro spettacoli, due al Fillmore West e due al Winterland. Proprio in quest’ultima location, durante la penultima serata dell’esperienza losangelina, i Led Zeppelin portarono sul palco l’inedita Whole Lotta Love. Inedita anche per noi, perché sul palco raggiunse la lunghezza di 8 minuti e mezzo con un interludio ben diverso dal trip psichedelico che verrà inserito in Led Zeppelin II.

Il lungo spazio cosmico al centro del brano è dominato da Page, instancabile improvvisatore, fino alla ripresa di John Bonham che rimette tutti in riga e spettina i presenti. Probabilmente erano tutti inconsapevoli, lo ribadiamo, perché nessuno poteva sapere che Whole Lotta Love dei Led Zeppelin sarebbe diventata una delle canzoni più importanti della storia del rock. Nessuno, forse nemmeno la stessa band che con un solo album si era già ritagliata una delle fette più importanti della scena internazionale.