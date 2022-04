Al lancio degli iPhone 14 mancano all’incirca 5 mesi, eppure iniziano a moltiplicarsi le voci intorno al dispositivo di punta Apple. Un canale Twitter specializzato come Apple Hub ha riportato proprio quest’oggi un’interessante anticipazione sul colore del prossimo melafonino come sulla componente flash della fotocamera prevista per il dispositivo. Si tratta di un’anteprima da interpretare naturalmente con le dovute precauzioni ma che allo stesso tempo è verosimile.

Per quanto riguarda la prossima nuance dell’iPhone 14, la fonte punta tutto sulla colorazione purple ossia viola del prossimo melafonino 2022. La scelta non stupirebbe affatto, almeno per un paio di motivi. Prima di tutto si tratta di una nuance molto ambita e richiesta soprattutto dal pubblico femminile; ancora, già con l’iPhone 12 (anche se non per l’iPhone 13) Apple aveva proposto questa soluzione. Far tornare in auge questa particolare versione, vorrebbe di certo dire conoscere i gusti della propria clientela e puntare sul sicuro.

Le attuali anticipazioni non riguardano soltanto la colorazione dell’iPhone 14 ma anche il flash incluso nel comparto fotocamera principale posto sul retro del telefono. Sempre alcune fonti anonime ma probabilmente anche vicine ad Apple, hanno suggerito una riprogettazione di questa unità così fondamentale. Esteticamente parlando, l’unità avrebbe la forma di un cerchio più piccolo all’interno di uno più grande. Il restyling seguirebbe di certo un obiettivo ben preciso, magari quello di migliorare appunto la funzione per illuminare i contesti di scatto al buio o senza molta luce.

Come anticipato, manca davvero molto al lancio degli iPhone 14. La presentazione della nuova gamma non arriverà se non nella prima parte del mese di settembre: la commercializzazione in tutto il mondo seguirà di almeno un paio di settimane. Fino ad allora molte saranno le indiscrezioni che circoleranno sui melafonini e dunque non mancheranno aggiornamenti specifici sulle nostre pagine.

