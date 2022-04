Quella degli Alter Bridge a Milano sarà l’unica data italiana della band di Mark Tremonti impegnata, quest’anno, con il Pawns & Kings Tour che stanno portando sul palco insieme agli Halestorm di Lzzy Hale e ai Mammoth WVH guidati da Wolfgang Van Halen, figlio del leggendario chitarrista Eddie Van Halen.

Gli Alter Bridge a Milano: data e biglietti

Gli Alter Bridge saranno a Milano il 25 novembre 2022 presso il Mediolanum Forum di Assago. Prima di loro saliranno sul palco gli Halestorm e i Mammoth WVH. I biglietti per il concerto degli Alter Bridge a Milano saranno disponibili su TicketOne a partire dalle ore 11 del 28 aprile per tutti coloro che attiveranno il ticket alert. L’acquisto generale sarà disponibile dalle ore 11 del 29 aprile.

I biglietti saranno acquistabili con le seguenti soluzioni:

Parterre: €50 + prevendita

Anello A e tribuna Gold: €60 + prevendita

Anello B: €55 + prevendita

Il Pawns & Kings Tour è in corso lungo 25 città ed è partito da Amburgo, in Germania, nel novembre 2021 e si concluderà a Londra il 12 dicembre.

Il nuovo disco degli Alter Bridge

L’ultimo album degli Alter Bridge è Walk The Sky (2019) e recentemente la band di Mark Tremonti e Myles Kennedy ha annunciato di essere in dirittura d’arrivo con il settimo disco in studio, che uscirà entro il 2022. Prima della nuova release il pubblico che partecipa ai concerti potrà ascoltare in anteprima alcuni inediti.

Per gli Halestorm sta per finire l’attesa per l’arrivo del nuovo album: Back From The Dead uscirà il 6 maggio 2022 a 4 anni di distanza dal quarto disco Vicious (2018). I Mammoth WVH, infine, hanno pubblicato l’album di debutto Mammoth WVH nel giugno 2021. Il concerto degli Alter Bridge a Milano segna ancora una volta la definitiva riapertura dei concerti e la ripartenza dei tour internazionali dopo la grande serrata di 2 anni dovuta all’emergenza della pandemia Covid-19.