Ginny & Georgia 2 arriverà probabilmente già entro l’anno su Netflix: la dramedy creata da Sarah Lampert, che ha debuttato con la prima stagione sullo streamer nel febbraio 2021, è attualmente in produzione per 10 nuovi episodi che conterranno diverse novità. Oltre alla new entry nel cast Aaron Ashmore, infatti, a quanto pare ci sarà anche un matrimonio nel corso della stagione.

Le riprese di Ginny & Georgia 2 sono attualmente in corso a Coburg, in Ontario, e dovrebbero essere ormai in dirittura d’arrivo: la produzione dovrebbe concludersi entro il mese di aprile. E l’evento clou del finale di stagione potrebbe essere un matrimonio.

Ginny & Georgia 2 vedrà ancora una volta madre e figlia alle prese con un rapporto conflittuale, fatto di necessità e caratteri diversi, ma a dispetto del finale della prima stagione con Ginny in fuga insieme al fratellino, nei nuovi episodi le due si ritroveranno fianco a fianco in un giorno speciale. Come dimostrano numerosi scatti apparsi sul Mail Online, infatti, sembra proprio che Ginny & Georgia 2 metterà in scena il matrimonio di Georgia, che appare in abito bianco a bordo di una carrozza.

Ginny & Georgia 2 non ha ancora una data d’uscita, ma è plausibile che il prossimo autunno, un anno dopo l’inizio delle riprese, la serie possa tornare su Netflix con i nuovi episodi. Il primo ciak è stato battuto il 30 novembre scorso, come annunciato su Instagram dalla showrunner Debra Fisher, e presto la stagione 2 entrerà in post-produzione. La prima parte aveva generato ottimi flussi streaming su Netflix, imponendosi nelle top10 di diversi paesi: una popolarità conquistata anche grazie alla polemica che ha riguardato una battuta sessista su Taylor Swift, che ha tenuto banco sui social grazie alla reazione della fanbase della popstar e a cui la stessa Swift ha voluto replicare.

