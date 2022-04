Col finale di Balthazar 4 su Sky Investigation si conclude la programmazione in prima tv dell’ultima stagione del poliziesco francese di TF1. Il 26 aprile, in prima serata, vanno in onda gli ultimi due episodi, rispettivamente il 7 e l’8. Fine della corsa dunque, per questa stagione, per l’affascinante medico legale Raphaël Balthazar (il protagonista Tomer Sisley) e la capitana Camille Costes (la new entry Constance Labbé), personaggio che ha debuttato proprio in questo capitolo del procedurale.

Il finale di Balthazar 4 coinvolge in prima persona il protagonista con una sconcertante accusa di duplice omicidio, di fronte alla quale dovrà difendersi procurando personalmente delle prove: per questo decide di evadere di prigione.

Ecco le trame del finale di Balthazar 4, in onda con gli ultimi due episodi il 26 aprile dalle 21.15 su Sky investigation, disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW.

La dottoressa Vesinet manda Balthazar a indagare sullo strano massacro di mucche che si è verificato nel paese in cui è cresciuto. Ma presto ci sarà anche una vittima umana.

Accusato di duplice omicidio, Balthazar è in cella, manette ai polsi, devastato. L’unico modo per dimostrare la sua innocenza, è provare a evadere.

Il finale di Balthazar 4 non rappresenta il canto del cigno della serie: il poliziesco creato da Clothilde Jamin e Clélia Constantine è stato rinnovato per una quinta stagione che, sin dall’annuncio, è stata presentata come l’ultima e darà una conclusione compiuta alla serie. In Italia la quinta stagione arriverà su Sky Investigation, canale 114 di Sky, presumibilmente solo nel 2023, dopo il debutto in Francia su TF1: in onda anche su Giallo, la serie raggiungerà in chiaro la terza stagione prossimamente.

