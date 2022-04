Ewan McGregor e Mary Elizabeth Winstead si sono sposati. La notizia è stata diffusa da People, grazie a una fonte che ha divulgato alcuni dettagli sul matrimonio della coppia. La cerimonia si è svolta in formato privato, probabilmente in famiglia, lo scorso fine settimana.

I due sono legati sentimentalmente dal 2017, dopo essersi incontrati sul set della serie tv Fargo l’anno precedente. Successivamente hanno recitato insieme nel film DC del 2020 Birds of Prey e la Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn, dove McGregor ha interpretato l’antagonista Roman Sionis / Black Mask, mentre la Winstead ha vestito i panni di Helena Bertinelli / Huntress. La coppia ha dato il benvenuto al loro primo figlio insieme, Laurie, nel giugno del 2021.

“È stato un piccolo matrimonio per la famiglia e gli amici intimi”, ha svelato la fonte a People. “Hanno tenuto una cerimonia all’aperto. È stato adorabile e gioioso. Sono una coppia adorabile. Sono piuttosto discreti e amano la loro vita nel canyon. Spesso fanno escursioni e vanno in spiaggia”.

Mary Elizabeth Winstead era precedentemente sposata con Riley Stearns, ma ha divorziato da lui nel maggio del 2017. Ewan McGregor ha chiesto il divorzio dalla sua prima moglie, Eve Mavrakis, nel gennaio del 2018 e il caso è stato risolto nell’estate del 2020. McGregor e Mavrakis hanno quattro figli insieme.

Ewan McGregor è meglio conosciuto per aver interpretato Obi-Wan Kenobi nell’universo di Star Wars, ruolo che tornerà a riprendere nella prossima serie Star Wars a lui dedicata, Obi-Wan Kenobi, su Disney+ a maggio. Tra i suoi film: Trainspotting, Big Fish e Moulin Rouge. Lo scorso anno ha vinto l’Emmy al miglior attore protagonista in una serie limitata per Halston. Mary Elizabeth Winstead ha invece recitato in progetti come Kate, Scott Pilgrim vs. the World, 10 Cloverfield Lane e il franchise Die Hard.

