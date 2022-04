Il Samsung Galaxy S22 FE potrebbe essere rilasciato tra diversi mesi e riprendere molto dei Samsung Galaxy S22 e S22+. Come riportato da ‘SamMobile‘, il device potrebbe accogliere, per la prima volta, un chipset MediaTek (l’accordo tra le parti c’è, anche se non siamo ancora sicuri che il colosso di Seul voglia puntare su questi SoC a bordo di dispositivi iconici come i Galaxy S e FE). Se la storia ci insegna qualcosa, il Samsung Galaxy S22 FE verrà spedito con i chipset di puntare del 2022, proprio com’è stato con il Galaxy S21 FE, alimentato dai processori del 2021. Il device potrebbe anche presentare l’Exynos 2200 in alcuni mercati e lo Snapdragon 8 Gen. 1 in altri.

Non abbiamo nulla tra le mani per quanto riguarda il comparto fotografico che il Samsung Galaxy S22 FE potrebbe adottare, ma si spera che il produttore asiatico avvicinerà il prodotto a ciò di cui sono capaci le ammiraglie del 2022 in termini di fotografia mobile. Il colosso di Seul ha utilizzato la stessa configurazione della fotocamera da 12 + 8 + 12MP per il Samsung Galaxy S20 FE ed il Galaxy S21 FE: vogliamo sperare non accada altrettanto per la prossima generazione. Ci auguriamo che il telefono prenda in prestito almeno alcuni elementi della fotocamera dalla serie di punta Galaxy S22, come dovrebbe prenderne in prestito il design ed il processore. Il Samsung Galaxy S22 FE merita almeno una fotocamera principale da 50MP.

Quest’anno, l’OEM sudcoreano ha fatto di nuovo il possibile quando ha esteso la sua politica di supporto Android per coprire quattro aggiornamenti importanti del sistema operativo Android per alcuni modelli di smartphone e tablet Galaxy. La maggior parte degli altri produttori non può garantire due aggiornamenti del sistema operativo. Il Samsung Galaxy S22 FE potrebbe trarre vantaggio dalla nuova politica di aggiornamento del sistema operativo Android dalla durata quadriennale, proprio come nel caso dei Galaxy A33, A53 e Galaxy S21 FE (probabilmente arriverà sul mercato con Android 12 al momento del lancio). Quanto al prezzo, prevediamo che il device possa costare intorno ai 699 dollari negli Stati Uniti.

