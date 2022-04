Attenzione: l’articolo contiene spoiler su Better Call Saul 6×03, disponibile su Netflix dal 26 aprile.

Nel terzo episodio dell’ultima stagione si è consumata una morte per certi versi aspettata – ci stiamo avvicinando all’inizio di Breaking Bad, quindi è inevitabile – ma che comunque lascia senza parole. Un personaggio molto importante è uscito di scena, sconvolgendo i fan di Better Call Saul. Di chi stiamo parlando?

Nacho Varga ha compiuto un ultimo gesto eroico, diciamo così, trovando a modo suo la redenzione finale. Il personaggio interpretato da Michael Mando fin dall’inizio della serie è così morto in Better Call Saul 6×03. Ormai nella morsa dei Salamanca, Nacho sa di avere pochissime chance di sopravvivenza. Così stringe un ultimo accordo con Gus per consegnarsi a loro, ma in cambio gli ha fatto promettere che suo padre sarebbe rimasto illeso dalla vicenda (ci ha pensato Mike a mantenere quella promessa, sottolineando come lui abbia sempre trattato Nacho come se fosse un figlio).

Nacho si è lasciato torturare e davanti ai Salamanca ha anche ammesso di essere stato lui a ridurre Hector su una sedia a rotelle, dopo avergli provocato un ictus (mossa fatta sempre per salvare suo padre, che rischiava di essere coinvolto nel suo stesso tunnel criminale). Con un gesto si è liberato ed è riuscito a puntare una pistola contro Juan Bolsa, salvo poi piantarsi una pallottola nella tempia.

Il capitolo di Nacho Varga si è così concluso, iniziando la conta dei (tanti?) morti che dobbiamo aspettarci nell’ultima stagione di Better Call Saul. Il destino di Kim Wexler è in bilico, dato che la fidanzata di Jimmy non viene mai menzionata in Breaking Bad, quindi non sappiamo effettivamente cosa le succederà. C’è da aspettarsi, infine, a un certo punto un qualche cameo di Walter White e Jesse Pinkman, come confermato dai co-creatori della serie tv.

