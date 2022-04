Buone notizie per chi ha intenzione di acquistare un iPhone 12, top di gamma ancora super richiesto sul mercato che si ritrova con qualche sconto di grande rilievo, da prendere quindi assolutamente in considerazione. Quest’oggi vogliamo soffermarci sul modello nero da 64GB di memoria interna, quello che senza dubbio risulta essere più conveniente al momento. Nel dettaglio, l’offerta odierna proposta da Amazon, si evidenzia questo iPhone 12 nero da 64GB al costo di 699 euro.

Il nuovo calo del prezzo per iPhone 12 su Amazon a fine aprile

Altro aggiornamento, dunque, dopo quello della scorsa settimana. Il sito di e-commerce ha effettuato uno sconto del 17% sul prezzo consigliato in precedenza che era di 839 euro, quindi si può notare un risparmio davvero molto interessante. Certo parliamo della variante da 64GB di memoria interna, ma possono più che bastare per un utilizzo normale del dispositivo, al massimo bisognerà trasferire qualche dato in più su un pc o una memoria esterna per avere sempre più spazio.

Novità Apple iPhone 12 (64GB) - nero Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

L’offerta per questo iPhone 12 nero da 64GB su Amazon è davvero molto appetibile ed infatti le scorte a disposizione stanno terminando, seppur si evidenzia come ne saranno in arrivo a breve delle altre. Il sito di e-commerce consiglia di ordinare subito questo iPhone 12 che tra l’altro sarà spedito, senza costi aggiuntivi, nel giro di pochi giorni. Inoltre c’è anche la possibilità di acquistarlo a rate grazie a Cofidis, in questo modo sarà un bel po’alleggerita la spesa.

Vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche di spicco di questo iPhone 12. Partiamo dal display Super Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con il Ceramic Shield, il vetro più resistente presente in circolazione. Non manca nemmeno la connettività 5G per download super veloci. Da non trascurare poi il comparto fotografico grazie alla presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine spazio al chip A14 Bionic ed alla resistenza all’acqua ed alla polvere.