Caitlin morirà in The Flash 8? Non è la prima volta che si parla dell’uscita di scena di Danielle Panabaker e anche questa volta l’argomento è tornato di attualità alla luce della sinossi dei prossimi episodi della serie. Anche quest’anno Barry e i suoi si preparano ai saluti finali e quello che sta arrivando potrebbe mettere tutti a dura prova, almeno secondo quanto ha rivelato il produttore esecutivo della serie Eric Wallace.

Ma davvero è arrivato il momento per la Panabaker di uscire di scena lasciando orfani di Caitlin i fan di The Flash? Lo showrunner ha anticipato gli eventi in arrivo rivelando che altereranno per sempre la squadra e la sinossi di un episodio lascia temere il peggio. Proprio l’episodio in onda l’11 maggio dal titolo “Funeral for a Friend” parla della morte di qualcuno di importante per il team ma mai come in questo caso le speculazioni sono relative ad un addio sofferto: davvero Caitlin morirà in The Flash 8?

Il personaggio di Danielle Panabaker è nella serie sin dall’inizio e in questi anni ha saputo raccontare l’evoluzione del suo personaggio affrontando i dolori e le morti che sono state piazzate sul suo cammino. Perderla potrebbe essere un duro colpo per la serie anche se gli indizi ci sono tutti a cominciare dalla trama di Deathstorm.

In questo è ancora una volta Wallace a rivelare qualche dettaglio in più parlando delle motivazioni di Deathstorm visto che quello che “vuole sarà “devastante” e potrebbe includere “vittorie” a cui nessuno aveva pensato”. Qual è il vero motivo del suo ritorno? Sarà l’episodio in onda domani sera negli Usa a rivelare il suo vero obiettivo e lo showrunner spiega: “A volte più grande è il cattivo, più semplice è la motivazione. Non è sempre un piano pazzo e machiavellico…”. Forse Deathstorm rivuole indietro la sua “sposa”? L’unica consolazione per i fan potrebbe essere la presenza di Frost nonostante la morte di Caitilin.