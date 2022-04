BLACK BALL BOOGIE WE HAVE A DREAM 18.1.22

BLACK BALL BOOGIE Premiato Circo Volante del Barone Rosso 24.1.22

Tra i video postati sul mio canale Telegram Sir Red Ronnie nella rubrica ASCOLTAMI! c’era anche una clip dei BLACK BALL BOOGIE, tutto Rock’n’Roll, Boogie Woogie per un classico trio alla Stray Cats.

Così mi sono collegato con loro durante la diretta WE HAVE A DREAM. Avevo l’imbarazzo della scelta tra i video di “Maledizione” (usata anche in uno spot della Sisley), “Cercando te”, “Che bambola” di Fred Biuscaglione e “Pazzo come il Rock” di Clem Sacco.

Li ho trovati bravissimi e soprattutto divertenti, così li ho chiamati ad esibirsi dal vivo al Premiato Circo Volante del Barone Rosso la settimana dopo.

Hanno eseguito un brano strumentale poi: “Piccola”, “Che bambola”, “Maledizione” e “O mama, voglio un uovo alla coque”, ancora di Clem Sacco.

Nel corso del programma ci è venuta l’idea di fare una puntata tutta Rock’n’roll in cui coinvolgere anche Bobby Solo. Ma questa è una storia che racconterò prossimamente.

Ecco la bio del gruppo:

I Black Ball Boogie sono un Trio Rock’n’Roll e Boogie Woogie bolognese nato nel 2016 dalla collaborazione tra Manuel Goretti (pianoforte e voce), Luciano Sibona (contrabbasso e voce) e Filippo Lambertucci (batteria e voce).

I BBB offrono un’autentica esperienza Rock’n’Roll , grazie alla curata selezione di brani anni ’40 e ’50, riprodotti con energia fresca e moderna, look a tema ed una coinvolgente presenza scenica.

Con più di duecento concerti alle spalle in quattro anni, i Black Ball Boogie si stanno facendo strada sulla scena Rock’n’Roll, avendo suonato in tutta Italia in diversi locali, eventi, festival (Aramengo Blues Festival, Gaggio è Vintage..) e vantando numerose collaborazioni con diverse scuole di ballo.

Nel 2018 e 2020 hanno partecipato rispettivamente alla 14° e alla 16° edizione del “POLISH BOOGIE FESTIVAL”, riscuotendo un grande successo. A Marzo 2019 esce il loro primo, omonimo disco: “ Black Ball Boogie ” ASCOLTABILE QUI – una selezione di 7 classici, da Elvis agli Stray Cats, da Jerry Lee Lewis a Celentano, riarrangiati in chiave moderna, dove il pianoforte squisitamente boogie di Manuel inietta una nuova, inebriante energia.

Nello stesso anno, i BBB hanno fatto parte della campagna pubblicitaria del brand “WILD TURKEY”, suonando in varie città d’Italia.

A dicembre 2019 si sono esibiti in Piazza Maggiore come parte della rassegna festiva “Dancing BO”, prodotta e sponsorizzata dal Comune di Bologna.

Ad inizio 2021 diventano testimonial per la campagna pubblicitaria del noto brand “SISLEY” presentando in contemporanea il primo singolo “Maledizione”.

