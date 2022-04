Da poco tempo si può utilizzare PayPal su Subito sia per acquistare un prodotto, un bene, un servizio o per ricevere un pagamento attraverso il servizio TuttoSubito. Questa specifica opzione è nata per fare affari soprattutto a distanza e sempre senza commissioni. La soluzione prevede la Protezione Acquisti, ossia la certezza che le transazioni vadano a buon fine perché gestite, a monte, dallo stesso noto portale.

Scendendo più nel dettaglio, Subito ora si fa garante delle transazioni fra privati a distanza, in quanto il pagamento viene custodito dal portale in ogni sua fase e comunque fino a quando tutte le operazioni necessarie vanno a termine. Tra i metodi di pagamento più sicuri c’è appunto ora PayPal, lo stesso account utilizzato su svariati siti e piattaforma e-commerce per effettuare acquisti. Il metodo appena introdotto è estremamente comodo, perché non serve in alcun modo inserire nel proprio profilo i propri dati relativi a carte di credito o conti. Attraverso il semplice account PayPal appunto, alias l’indirizzo mail di riferimento, ogni addebito o accredito sarà effettuato senza ulteriori passaggi. La sicurezza viene difatti garantita attraverso lo standard PCI e DS del circuito PayPal.

Forse, con l’avvento di PayPal abbinato al servizio TuttoSubito, in molti decideranno di effettuare pagamenti di beni su Subito o anche vendere qualsivoglia prodotto proprio attraverso la piattaforma. La diffidenza che in molti potrebbero provare verso le le operazioni di transazione tra privati potrebbe di certo essere superata da tutte le garanzie sulla sicurezza ora disponibili. L’avvento delle nuove modalità di acquisto e vendita risulta essere l”ideale anche nell’immediato futuro, con l’arrivo della stagione estiva e la necessità di provvedere anche al pagamento di case in affitto o altre soluzioni per le vacanze dell’estate 2022. I nuovi servizi possono essere provati immediatamente, con il beneficio di tutti.

