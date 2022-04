Zucchero all’Arena di Verona (finalmente) da oggi e per diversi appuntamenti che si terranno fino all’11 maggio 2022. Sugar Fornaciari recupera i live in programma inizialmente per il 2020 e poi rimandati al 2021 per essere in seguito posticipati al 2022. Alla base di tale slittamento, di ben 2 anni, la pandemia Covid-19 e le conseguenze che ormai tutti conosciamo.

Ma Zucchero finalmente tiene fede ai suoi impegni con i fan e da oggi torna all’Arena di Verona per esibirsi fino al prossimo 11 maggio. Sono ben 14 i concerti che lo vedranno protagonista sul palco dell’anfiteatro scaligero, per recuperare gli eventi del 2020 e del 2021. Si accede con gli stessi biglietti già acquistati per le date precedenti e mai utilizzati.

Per Zucchero, i concerti all’Arena di Verona rappresentano l’anteprima del tour mondiale ma anche i primi, di altri concerti, che terrò in Italia. Non solo le tappe in Veneto, infatti: nel futuro di Zucchero, nel corso del 2022, anche live in altre location della penisola, prima di varcare i confini internazionali verso i migliori palchi del mondo.

Le successive tappe di Zucchero in Italia in estate sono quelle di seguito:

2 luglio – NICHELINO (TO) – Sonic Park (Palazzina di Caccia di Stupinigi)

4 luglio – ESTE (PD) – Estestate (Arena Castello Carrarese)

7 luglio – PALMANOVA (UD) – Estate Di Stelle (Piazza Grande)

8 luglio – PARMA – Parma Cittàdella Musica (Parco Ducale)

20 Luglio a LUCCA per il Lucca Summer Festival (Mura di Lucca)

I concerti di Zucchero all’Arena di Verona

25 aprile 2022 – Arena di Verona (recupero data 24 settembre 2020 e 25 aprile 2021)

26 aprile 2022 – Arena di Verona (recupero data 25 settembre 2020 e 27 aprile 2021)

27 aprile 2022 – Arena di Verona (recupero data 26 settembre 2020 e 28 aprile 2021)

29 aprile 2022 – Arena di Verona (recupero data 22 settembre 2020 e 23 aprile 2021)

30 aprile 2022 – Arena di Verona (recupero data 23 settembre 2020 e 24 aprile 2021)

1 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 1 ottobre 2020 e 2 maggio 2021)

2 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 2 ottobre 2020 e 4 maggio 2021)

4 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 3 ottobre 2020 e 5 maggio 2021)

5 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 4 ottobre 2020 e 6 maggio 2021)

6 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 6 ottobre 2020 e 7 maggio 2021)

7 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 7 ottobre 2020 e 8 maggio 2021)

8 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 30 settembre 2020 e 1 maggio 2021)

10 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 27 settembre 2020 e 29 aprile 2021)

11 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 29 settembre 2020 e 30 aprile 2021)

La scaletta? Bisognerà attendere lo svolgersi del primo concerto per scoprirla ma non mancheranno le hit del suo repertorio.