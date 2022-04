La vergognosa sconfitta di Empoli ha eliminato il Napoli di Luciano Spalletti dalla lotta Scudetto. Gli uomini di Spalletti in vantaggio per due reti a zero si sono fatti rimontare e superare nel rush finale dai toscani. Sotto la pioggia del Castellani, Spalletti, e la sua squadra, sono stati artefici di una delle pagine più nere delle storia calcistica partenopea.

La pesantissima sconfitta sta avendo ed avrà pesantissime ripercussioni (leggi di più) . Dopo la vittoria di Bergamo, tre settimane orsono, il Napoli di Spalletti sembrava lanciatissimo verso il tricolore. Il futuro sorrideva a Spalletti ed alla squadra attesa da due turni casalinghi contro Fiorentina e Roma e dalla successiva trasferta di Empoli.

Nelle tre gare decisive della stagione , il Napoli ha incassato un solo punto (contro la Roma ) compromettendo la corsa al titolo e rimettendo in discussione tutto. Persino la permanenza di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli per il prossimo campionato. L’unica nota lieta del turno di campionato arriva dalle sconfitte delle Roma contro l’Inter e della Fiorentina contro una feroce Salernitana tornata prepotentemente in corsa salvezza. Che differenza tra la grinta di Nicola e dei granata e lo sbracamento di Spalletti e del Napoli.

La sconfitta di Empoli ha la stessa matrice, mutatis mutandis, del misterioso Napoli-Verona 1a1 che costò al Napoli di Gattuso la qualificazione Champions, dell’ammutinamento Champions che segnò la fine dell’avventura di Ancelotti, dello Scudetto perso in albergo da Sarri. Passano gli anni, passano gli allenatori ma la musica non cambia che il direttore sia Sarri, Ancelotti, Gattuso, Spalletti: al momento di fare il salto di qualità il Napoli crolla.

Sono ore ad alta tensione in casa azzurra. Difficile prevedere cosa potrà accadere. Di certo il futuro di Spalletti non è scontato. De Laurentiis tace, osserva, valuta e giudica. Potremmo assistere ad un ennesimo e clamoroso cambio della guardia. Chi l’avrebbe mai immaginato tre settimane orsono dopo la sofferta ed epica vittoria contro l’Atalanta?

