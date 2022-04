Arrivato il momento di pensare ad un regalo appropriato per la Festa della Mamma 2022, le offerte Fire Stick e Echo Dot su Amazon possono fare al caso di molti. Nel caso il destinatario del prossimo dono sia una madre hi-tech o comunque interessata a dispositivi smart così versatili e utili, le promozioni in corso sul noto e-commerce potrebbero davvero essere utili. Con un budget davvero minimo ed inferiore ai 30 euro, sarà possibile non solo non presentarsi a mani vuote ma anche stupire e non poco il ricevente.

Tra le offerte Fire Stick presenti ora su Amazon c’è quella per il modello Lite più economico del dispositivo. Si tratta della variante con inclusi i comandi vocali per Alexa, con streaming in HD ma senza tasti per il televisore. L’esemplare base è comunque molto funzionale e consente di trasformare anche un vecchio televisore in un vera e propria smart TV. Considerando che recentemente le Fire Stick hanno introdotto anche la sezione “in diretta” per vedere (ad esempio) i canali RAI, la semplice chiavetta si presenta anche come alternativa parziale ai decoder digitali per vecchi apparecchi. Ebbene, il prezzo del prodotto a marchio Amazon è ora al di sotto dei 30 euro, per l’esattezza 29,90 euro con consegna prevista in questa settimana, dunque in tempo per la prossima Festa della Mamma.

Oltre alle offerte Fire Stick ci sono anche quelle per i dispositivi Echo Dot, sempre in vista della prossima Festa della Mamma. Lo smart speaker con assistente vocale Alexa nella versione di terza generazione costa ora 29,90 euro, con uno sconto del 40% rispetto a quello di listino di 49,90 euro. Il colore del dispositivo ora pronto alla vendita è pari a 49,90 euro. La spedizione del prodotto sarà anche in questo caso molto celere e non andrà oltre la settimana appena cominciata.

