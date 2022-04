Mancano ancora riscontri ufficiali su quando escono i biglietti per la finale di Coppa Italia Juventus-Inter, ma in giornata hanno preso piede nuovi rumors particolarmente interessanti per i tifosi delle due squadre. Voci che, a conti fatti, confermano quanto vi abbiamo anticipato la scorsa settimana con un altro approfondimento sulla vicenda. Vediamo più da vicino, dunque, come dovrebbero evolvere le cose a stretto giro, in modo da farsi trovare pronti al momento giusto e non sprecare la possibilità di essere presenti a Roma.

Le ultime voci su quando escono i biglietti per la finale di Coppa Italia Juventus-Inter

Se vi state chiedendo quando escono i biglietti per la finale di Coppa Italia Juventus-Inter, occorre premettere che questa mattina ancora non siano giunte informazioni ufficiali dalla Lega. Tuttavia, rumors di queste ore (oltre alle già citate mosse degli organizzatori dell’evento negli anni scorsi) aiutano a comprendere meglio gli scenari a breve termine sotto questo punto di vista.

A quanto pare, una svolta per coloro che si chiedono quando escono i biglietti per la finale di Coppa Italia Juventus-Inter dovrebbe giungere in settimana. In particolare, tra domani e giovedì. Altamente probabile che arrivi una prima comunicazione della Lega, utile per annunciare le date e le modalità di acquisto dei ticket (forse già nella giornata di martedì, come accennato in precedenza). Visti i tempi ristretti, la vera e propria vendita potrebbe scattare già tra giovedì e venerdì 29 aprile.

Insomma, anche gli organi competenti hanno ed avranno poco tempo per organizzare tutto, con la seconda fase della vendita libera forse in programma solo la prossima settimana. Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori riscontri su quando escono i biglietti per la finale di Coppa Italia Juventus-Inter, vista la grande attesa che c’è già oggi per il match dell’Olimpico il prossimo 11 maggio.

