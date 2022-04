Ci sarà un piacevole ritorno nel finale di Law & Order – Unità Vittime Speciali 23: Raul Esparza sarà una delle guest star dell’ultimo episodio della stagione in corso, atteso negli Stati Uniti su NBC il 19 maggio (in Italia la serie riparte su Sky Investigation dal 1° maggio).

Law & Order – Unità Vittime Speciali 23 si concluderà con un episodio dal titolo Give Me My Remote, nel quale torna in scena il personaggio di Rafael Barba, che ha lasciato l’ufficio del procuratore distrettuale nella stagione 19: da allora è apparso occasionalmente come avvocato difensore e anche stavolta farà lo stesso, quando la detective Amanda Rollins (Kelli Giddish) si rivolgerà a lui dopo aver stretto un legame con una vittima di violenza domestica (interpretata dall’altra guest star dell’episodio, Jordana Spiro).

Law & Order – Unità Vittime Speciali 23, all’inizio della stagione, aveva proposto al pubblico un crossover con lo spin-off Law & Order: Organized Crime in cui il capitano Olivia Benson (Mariska Hargitay) e il sergente Odafin “Fin” Tutuola (Ice T) si erano rivolti a Barba per chiedere il suo aiuto. Quest’ultimo aveva lasciato la squadra senza parole accettando di difendere Richard Wheatley (Dylan McDermott, ora nuovo protagonista di FBI: Most Wanted, dopo l’addio di Julian McMahon), imputato per il terribile delitto in cui è rimasta uccisa la moglie del detective Elliot Stabler (Christopher Meloni). Anche Barba e Benson si sono lasciati in rapporti per niente buoni, col capitano che ha rimproverato all’avvocato un tradimento imperdonabile, il finale di stagione potrebbe essere l’occasione per ritrovarsi dalla stessa parte.

Preannunciando il ritorno di Espraza in Law & Order – Unità Vittime Speciali 23, infatti, la produttrice esecutiva Julie Martin ha risposto su Twitter a chi chiedeva se il finale servirà a ricucire il legame d’amicizia tra i due personaggi: “Ci stiamo arrivando. Alla fine della fiera, si amano“.

Getting there.

End of the day, they do love each other. https://t.co/Qbd8TtAzDE — Julie Martin (@JulieMartinNY) April 22, 2022

Il finale di Law & Order – Unità Vittime Speciali 23 potrebbe introdurre una trama destinata a fare da ponte con la première della stagione 24, già rinnovata da NBC.

Continua a leggere su optimagazine.com