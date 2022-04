Oggi è soltanto lunedì 25 aprile, eppure l’aggiornamento di maggio sui Samsung Galaxy S22 è stato già avvistato, anzi pure in fase di download in un’area ben precisa del mondo. Si tratta praticamente di un record per il supporto software degli attuali top di gamma che fa onore a Samsung appunto e non può che far piacere ai possessori di uno dei possessori della serie top di gamma del 2022.

Non è la prima volta che si è verificata una simile condizione, ma Samsung si conferma primo produttore Android in assoluto ad aver rilasciato un update mensile con patch di sicurezza per un suo dispositivo. Il pacchetto software degli sviluppatori non poteva che colpire le ammiraglie Galaxy S22 e di fatto l’adeguamento è disponibile sia per il modello standard che quello Plus e ancora per l’esemplare Ultra della serie lanciata ad inizio anno corrente.

L’aggiornamento di maggio per i Samsung Galaxy S22 è siglato come S90xEXXS2AVDD del peso di 629,19 MB e almeno al momento di questa pubblicazione è pensato per le ammiraglie fornite di processore Snapdragon 8 Gen 1 in India. Per gli esemplari con chip Exynos e ancora venduti in altri paesi del mondo non c’è pericolo che l’update tardi moltissimo. Il produttore ci ha ormai abituati a dei ritmi davvero serrati per i suoi adeguamenti, dunque anche altri utenti otterranno ben presto l’importante passaggio.

Pur non possedendo ancora il changelog completo dell’ultimo aggiornamento di maggio sui Samsung Galaxy S22, sappiamo che il rilascio della patch di sicurezza è legato alla soluzione di qualche dozzina di vulnerabilità per quanto riguarda il sistema operativo Android e anche qualche correzione di criticità dell’interfaccia One UI. Sarò dunque il caso di procedere all’attualizzazione non appena pronta la notifica di disponibilità software.

