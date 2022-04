Nella serata del 21 aprile 2022 è morto Marco Occhetti, storica voce dei Cugini Di Campagna dal 1986 al 1994. La notizia è arrivata dalla figlia Giulia che il giorno 22 ha dato il triste annuncio sulla pagina Facebook ufficiale del padre. I funerali si terranno oggi, lunedì 25 aprile, a Fiano Romano presso la Chiesa di Santo Stefano Protomartire alle ore 15.

Come è morto Marco Occhetti

Marco Occhetti si è spento a 62 anni per un arresto cardiaco. “Papà era un casinaro e gli sarebbe piaciuto avere tanta gente intorno a ricordarlo”, scrive la figlia Giulia sui social prima di chiudere con l’invito a partecipare ai funerali. Il messaggio di cordoglio arriva anche dai suoi vecchi compagni di band. Sulla pagina Facebook dei Cugini Di Campagna troviamo il post: “Un saluto al nostro fraterno amico Kim – questo il nome d’arte dell’ex cantante della band, ndr – Ti ricorderemo con affetto, RIP”.

Non è dato sapere se Marco Occhetti soffrisse di patologie cardiache da tempo. Dopo l’annuncio della morte la famiglia e i colleghi si sono chiusi in un riservato silenzio.

Chi era Marco “Kim” Occhetti

Marco Occhetti, noto anche come Kim, entrò nei Cugini Di Campagna nel 1986 in sostituzione del cantante e chitarrista Paul Manners. Insieme a Kim la band riuscì a portare la propria musica su palchi internazionali con alcune date in giro per il mondo. Nel 1994 Occhetti lasciò la band e fu sostituito da Nick Luciani, appena prima che i Cugini Di Campagna ritrovassero notorietà grazie al revival promosso da Claudio Baglioni e Fabio Fazio.

Negli ultimi anni e in numerose occasioni Marco Occhetti lamentò il mancato riconoscimento della sua attività di artista. Nel 2017, in un’intervista al settimanale DiPiù, aveva raccontato la sua attività da artista di strada, circostanza confermata da un giornalista di CastelvetranoNews nello stesso anno che lo aveva incontrato mentre si esibiva a Roma in piazza Navona.