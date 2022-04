Cruel Summer 2 debutterà entro la fine dell’anno con un nuovo mistero da risolvere e un cast rinnovato. La prima stagione ha visto protagonisti Sarah Drew, Olivia Holt, Chiara Aurelia, Michael Landes e Froy Gutierrez, mentre la seconda vedrà in scena Sadie Stanley, Griffin Gluck ed Eloise Payet.

Cruel Summer 2, prodotta da Jessica Biel e Michelle Purple ed eOne, continuerà ad avere al centro un dramma adolescenziale, ma con un nuovo intreccio di cui venire a capo. Il thriller è stato rinnovato per una seconda stagione da Freeform, dopo il successo della prima stagione, diventata la serie più vista nella storia della rete.

La sinossi ufficiale di Cruel Summer 2 anticipa gli eventi al centro della nuova stagione, ambientata nel 2020: un capitolo autonomo rispetto al primo, che quindi connota la serie come antologica.

Ambientato in un’idilliaca cittadina sul mare nel Pacifico nord-occidentale, il prossimo capitolo di ‘Cruel Summer’ segue la nascita e la rovina di un’intensa amicizia adolescenziale. Avvicinandosi alla storia da tre diverse linee temporali lungo l’anno 2000, la stagione si evolve mentre segue la nuova amicizia tra Megan, Isabella e il migliore amico di Megan, Luke, il triangolo amoroso che è sbocciato e il mistero che avrà un impatto su tutte le loro vite in futuro.

In Cruel Summer 2 Sadie Stanley interpreterà Megan Landry, una programmatrice informatica e studentessa brillante che inizia a vivere di più la sua vita nel momento in cui incontra Isabella, interpretata da Eloise Payet. Isabella è figlia di diplomatici stranieri e sta trascorrendo un anno a casa della famiglia Landry: sebbene sia affascinante, non ci vorrà molto prima che venga fuori la verità su ciò che l’ha portata davvero in città. Griffin Gluck interpreta il migliore amico di Megan, Luke Chambers, che si trova a un bivio mentre cerca di trovare se stesso e allo stesso tempo essere all’altezza delle aspettative di suo padre. Il cast della seconda stagione include anche KaDee Strickland nei panni di Debbie, la laboriosa madre single di Megan, Lisa Yamada nei panni di una popolare musicista di nome Parker, Sean Blakemore come lo sceriffo della città e Paul Adelstein nei panni di Steve, il padre impegnativo di Luke.

Cruel Summer 2 è attesa in Italia, come avvenuto per la prima stagione, su Amazon Prime Video. Elle Triedman è la showrunner della seconda stagione, mentre i produttori esecutivi sono Bill Purple, Tia Napolitano (già sceneggiatrice di Grey’s Anatomy) e l’attrice Jessica Biel, insieme a Michelle Purple di Iron Ocean Productions. La serie è distribuita a livello internazionale da eOne.

