La miniserie Belgravia torna in onda su Sky Serie lunedì 25 aprile, con i primi tre episodi: già trasmesso dalla rete lo scorso autunno, il period drama nato dalla penna dell’autore di Downton Abbey viene riprogrammato in replica dopo la fine di The Gilded Age, l’ultimo format acclamato di Julian Fellowes.

Belgravia raccoglie il testimone da The Gilded Age dopo il finale della serie HBO, in onda lo scorso lunedì su Sky Serie. Nel segno di Fellowes, Sky Serie ripropone un altro titolo dello showrunner, di minore impatto rispetto alla celeberrima e premiatissima (ben 15 Emmy Awards) Downton Abbey e all’ultima serie realizzata negli Stati Uniti, ma comunque apprezzata dal pubblico affezionato al genere.

Belgravia è una miniserie corale che conferma il talento di Julian Fellowes nel realizzare serie in costume sull’aristocrazia britannica tra Ottocento e Novecento. Adattamento dell’omonimo romanzo dello showrunner uscito nel 2016, Belgravia è ambientata nella Londra della prima metà del XIX secolo, quando le vicende private di diverse famiglie che vivono nell’esclusivo quartiere a nord della capitale inglese si intrecciano con i maggiori eventi dell’Età della Reggenza, che nel Regno Unito seguì alle rivoluzioni, ai moti romantici e alle guerre Napoleoniche.

Belgravia è un feuilleton che attraverso storie di famiglie e gruppi sociali racconta i cambiamenti della società britannica di quel periodo: tra nobili che avvertono la pressione dell’ascesa dei nuovi ricchi dell’alta borghesia, fenomeni di massa e cambiamenti sociali inarrestabili, Belgravia racconta lo scontro tra classi sociali e, con esso, quello tra tradizione e progresso.

Belgravia, prodotta da Fellowes con Gareth Neame, Nigel Marchant e Liz Trubridge e diretta da John Alexander (Ragione e Sentimento), vede nel cast Tamsin Greig (Tamara Drew), Philip Glenister (Bel Ami – Storia di un seduttore), Harriet Walter (The Crown), Alice Eve (Lei è troppo per me), Tara Fitzgerald (Il Trono di Spade), Ella Purnell, Richard Goulding (The Windsor), James Fleet (Quattro matrimoni e un funerale), Adam James (Band of Brothers), Tom Wilkinson (Full Monty, Michael Clayton), Diana Hardcastle, Paul Ritter (Chernobyl), Saskia Reeves (Luther) e Jack Bardoe al suo debutto in tv (qui il dettaglio su cast e personaggi).

@ITV/Epix

Ecco la trama di Belgravia, in onda su Sky Serie ogni lunedì in prima serata dal 25 aprile al 2 maggio e disponibile anche in streaming su NOW.

1815, la notte tra il 15 e il 16 giugno, Bruxelles. Al ballo organizzato dalla Duchessa di Richmond per il Duca di Wellington alla vigilia della Battaglia di Quatre Bras, dunque due giorni prima della famigerata Battaglia di Waterloo, sono presenti anche James e Anne Trenchard, che vivono agiatamente grazie ai profitti della loro impresa in ambito commerciale. Sophia, la figlia della coppia, cattura l’attenzione di Edmund Bellasis, erede di una delle famiglie più ricche e degne di nota di tutta l’Inghilterra. L’unione dei due forgerà un’eredità che creerà scandalo per le generazioni a venire. Ventisei anni dopo, quando le due famiglie vivono ormai entrambe nell’elegante quartiere londinese di Belgravia, gli eventi e i segreti di quel ballo tornano a galla, con tutte le conseguenze del caso…