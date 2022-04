Il prossimo pieghevole Huawei, ossia il modello Mate XS 2, sarà lanciato a giorni ovvero esattamente il 28 aprile. Sul dispositivo foldable abbiamo già qualche dettaglio e ora pure un’interessante anticipazione sul suo prezzo. Quest’ultimo dovrebbe non essere alla portata di tutte le tasche e soprattutto superiore a quello della linea concorrenziale Samsung Galaxy Z Fold.

L’anteprima sul valore commerciale del dispositivo pronto al lancio proviene dall’informatore Ross Young. Secondo quest’ultimo il costo del Huawei Mate XS 2 dovrebbe essere di circa 2.500 dollari. Si tratta di un valore di certo non esiguo: continuando con la comparativa in dollari della spesa necessaria per lo smartphone pieghevole, possiamo dire che l’attuale Samsung Galaxy Z Fold 3 ha un valore di partenza di 1799 dollari. Il gap per nulla esiguo dovrebbe essere giustificato da una portata innovativa software ma anche delle componenti hardware davvero notevole.

Considerando il prezzo in dollari del prossimo Huawei Mate XS 2, possiamo dire che difficilmente vedremo lo stesso dispositivo in Italia ad un prezzo inferiore ai 2300 o anche 2400 euro. Insomma, un valore così alto potrebbe scoraggiare non pochi potenziali clienti. Ci sarà comunque del tempo per riflettere in merito alla scelta. Per quanto riguarda il lancio commerciale nel nostro paese, possiamo dire quanto segue: la presentazione del 28 aprile sarà dedicata esclusivamente alla Cina e dunque al mercato asiatico. Per quanto riguarda poi la distribuzione dello stesso modello in Europa si dovrebbe poter attendere anche molte settimane. Più che plausibile è l’ipotesi di un via alle vendite del prossimo foldable di fascia elevata non prima della piena estate dalle nostre parti, magari addirittura inizio autunno. Lo deduciamo facilmente dalla strategia di altri lanci pregressi del brand, prima esclusivamente cinesi e solo in un secondo momento anche occidentali. Il device in questione arriverà comunque di certo in Europa ma non negli Stati Uniti per via dei ban ancora in corso contro il produttore da parte del governo USA.

