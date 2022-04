Samsung è il secondo produttore mondiale di sensori per fotocamere mobili ed i suoi sensori sono utilizzati da quasi tutte le marche di smartphone. Negli ultimi due anni, il produttore asiatico ha lanciato vari sensori per fotocamere di grandi dimensioni, tra cui ISOCELL GN1 e ISOCELL GN2. Come riportato da ‘SamMobile‘, quest’anno ha realizzato un altro gigantesco sensore della fotocamera ISOCELL. L’azienda ha sviluppo l’ISOCELL GNV, che verrà impiegato in uno smartphone Vivo.

Il sensore ISOCELL GNV è realizzato su misura per i telefoni Vivo e ha dimensione di 1/1,3 pollici. Molto probabilmente trattasi di un sensore da 50MP, simile a ISOCELL GN1, ISOCELL GN2 e ISOCELL GN5. Fungerà da fotocamera principale del Vivo X80 Pro+. L’ISOCELL GNV è probabilmente una versione leggermente modificata dell’ISOCELL GN1 di Samsung. Lo smartphone Vivo ha anche altre tre fotocamera, tra cui un sensore ultra-wide da 48/50MP (Sony IMX), un teleobiettivo da 12MP con zoom ottico 2x e OIS e un teleobiettivo da 8MP con zoom ottico 5x e OIS. Il telefono può effettuare videoregistrazioni 8K utilizzando la fotocamera principale e fino a 4K a 60fps utilizzando il resto delle sue fotocamere. Nella parte anteriore, potrebbe avere una selfie camera da 44MP.

Il telefono utilizza anche l’ISP (Image Signal Processor) personalizzato di Vivo denominato V1+, realizzato in stretta collaborazione con MediaTek. Il nuovo chip offre una luminosità del 16% in più ed un bilanciamento del bianco migliore del 12% per le immagini catturate in condizioni di scarsa illuminazione. Le sezioni prominenti di un’immagine possono raggiungere una luminosità fino al 350% in più, con minore rumore e colori migliori. Del resto, il colosso di Seul, quando si tratta di progettare e realizzare sensori per la fotocamera da montare sugli smartphone, è sempre tra i più preparati e tecnologicamente avanzati.

Continua a leggere su optimagazine.com