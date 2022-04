Il set di Che Dio ci Aiuti 7 è pronto ad aprire. Ad annunciarlo è l’interprete di Suor Costanza, Valeria Fabrizi, che in tv ha fatto sapere che le riprese inizieranno tra un mese – come suggerisce Spettacolo Italiano, il primo ciak potrebbe essere battuto intorno a fine maggio.

La domanda che tutti si pongono è: ci sarà Elena Sofia Ricci? La risposta è affermativa! A dispetto delle voci di corridoio, in cui si ipotizzava un’uscita di scena sul modello di Terence Hill con Don Matteo (la puntata del suo “addio” è andata in onda giovedì su Rai1), l’attrice ha chiarito ogni dubbio, confermando che vestirà ancora i panni di Suor Angela.

Pericolo scampato per i fan della fiction della rete ammiraglia, che nel corso di anni ha detto addio a diversi personaggi. Confermata la presenza di Elena Sofia Ricci come quella di Valeria Fabrizi, a loro si aggiunge anche Francesca Chillemi: tre colonne portanti che anche in Che Dio ci Aiuti 7 saranno centrali nelle vicende narrate.

Elena Sofia Ricci è al momento ancora impegnata con le riprese della sua nuova fiction Fiori sopra l’Inferno, che la terranno occupata sul set almeno per tutto il mese prossimo. Francesca Chillemi non dovrebbe invece avere problemi dato che le riprese di Viola come il Mare, nuova fiction Mediaset con Can Yaman, sono giunte al termine. Secondo quanto riporta Spettacolo Italiano, l’attrice si sta preparando per tornare a vestire i panni di Azzurra Leonardi.

Per quanto riguarda gli altri attori del cast, è da escludere un ritorno di Diana del Bufalo e di Gianmarco Saurino: infatti il percorso dei loro personaggi, rispettivamente Monica e Nico, è terminato nella sesta stagione con un lieto fine. Oltre a loro, pare non rivedremo (per ora) neanche Pierpaolo Spollon nel ruolo dello psichiatra Emiliano.

