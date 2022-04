C’è da stare in guardia rispetto ai profili di supporto WhatsApp fake. Il fenomeno truffaldino che sfrutta le esigenze di assistenza per l’app di messaggistica più utilizzata al mondo si sta diffondendo non poco: dunque è più che necessario conoscerlo anche per non rischiare di cadere in trappola da un momento all’altro.

Del nuovo rischio ci informa anche l’informatore WABetaInfo che ha ricevuto diverse segnalazioni di utenti raggiunti proprio da un finto account di supporto WhatsApp. Il rischio reale risiede nel fatto che, almeno all’apparenza, si ha l’impressione di interfacciarsi con un profilo verificato. Nonostante tutto, ci sono degli accorgimenti pratici e anche semplici per sincerarsi di non essere stati raggirati.

La prima cosa da dire è che i falsi profili di supporto WhatsApp cercano di carpire informazioni importanti come quelle relative alla carta di credito o di debito della vittima di turno, i dati di accesso ad account personali e altri dettagli estremamente sensibili. Ebbene, è davvero impossibile che una simile richiesta giunga dal team di supporto dell’app di messaggistica, dunque già questo elemento basterebbe a farci suonare il campanello di allarme per capire di essere al centro di qualche truffa.

Rispetto a quanto già detto, c’è un altro modo infallibile per certificare di essere al cospetto di un account di supporto WhatsApp del tutto falso. Per spiegarlo, ci viene in aiuto una comparativa tra schermate proposta sempre da WABetaInfo e presente a fine articolo. Nella pagina di sinistra c’è un account del tutto falso. Questo presenta un’immagine con una spunta verde che vorrebbe sincerare il destinatario sull’ufficialità del canale e ancora un semplice numero di telefono di riferimento che non presenta alcun nominativo associato. A destra, al contrario, c’è lo screen del contatto reale, proprio per il supporto del servizio. In questo secondo caso, alla nomenclatura “WhatsApp Support” si aggiunge una spunta verde apposita, dunque non collocata nell’immagine. Questa è la garanzia assoluta di essere al cospetto di un profilo originale e dal quale non c’è nulla da temere.

