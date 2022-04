LDA lascia Amici 21, a sorpresa. Errati gli spoiler sul web delle scorse ore. A lasciare il programma nel corso della puntata di sabato 23 aprile è stato l’amato cantante LDA, alias Luca D’Alessio, figlio d’arte di Gigi D’Alessio.

Non dimenticherà mai del programma la fase dei casting e l’ansia delle puntate del pomeridiano. Tantissimi sono i ricordi che LDA custodirà per sempre, momenti indimenticabili trascorsi tra i corridoi della scuola.

“Amici mi ha dato la possibilità di essere Luca, non lo ero per tutti. Mi ha dato la possibilità di far conoscere Luca a tante persone”, le sue parole dopo l’esclusione.

LDA lascia Amici e sottolinea di aver conosciuto persone splendide. Amici gli ha anche trasmesso il senso del lavoro. “Mi ha migliorato come persona e come artista”, aggiunge, poi lascia un consiglio a chi è ancora nel programma e a chi si approccerà a questa esperienza il prossimo anno:

“Non pensate mai a quello che c’è fuori altrimenti vi fate mangiare dai ricordi e dai sensi di colpa. Sono contento di quello che ho fatto e penso di aver lasciato qualcosina”.

Quali sono le prime cose che farà tornato a casa? Mangerà la pizza napoletana e passeggerà tra le strade della sua città Natale, Napoli. Ha sentito la mancanza della gente, del napoletano, della pizza, della famiglia e degli amici.

Poi ricorda un insegnamento di Emma Marrone, un consiglio a tutti, fan e concorrenti del programma: “Seguite sempre i vostri sogni e sognate in grande, lo diceva Emma tempo fa”.

LDA lascia Amici ma il suo percorso nel mondo della musica prosegue. Dopo qualche giorno di pausa, Luca D’Alessio continuerà a fare musica e a inseguire il suo sogno.