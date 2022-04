Le immagini di buon 25 aprile con la bandiera italiana saranno di certo le più ricercate anche per la Festa della Liberazione 2022. La ricorrenza torna anche quest’anno per ricordarci una fase cruciale della storia nostrana, al termine della seconda guerra mondiale e per farci riflettere anche sugli eventi più attuali.

La commemorazione, come è noto, è una delle più importanti feste nazionali istituita dalla Repubblica italiana. Si ricorda, nello specifico, la liberazione del nostro paese dall’occupazione nazista e anche la caduta definitiva del regime fascista personificato da Mussolino. In questa particolare giornata si ricorda anche il grande sacrificio delle forze partigiane che hanno guidato la Resistenza in molte regioni d’Italia. Il tutto senza dimenticare il contributo degli Alleati ed in particolare delle truppe statunitensi per il cambio di rotta al termine dello scontro bellico.

Molte immagini di buon 25 aprile sono servite nella galleria al termine dell’articolo. In tutte campeggia la bandiera italiana, vero simbolo della tanto sentita ricorrenza. Non mancano i riferimenti alle Frecce Tricolori che pure si esibiranno nel Giorno della Liberazione 2022 nei cieli di Roma, durante la consueta commorazione presso l’Altare della Patria del Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. Anche per quest’anno, dopo la piana emergenza Covid, la festa nazionale ha un significato particolare: con lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina è importante soffermarsi a riflettere sui valori di libertà messi ancora oggi fortemente in discussione.

Ognuna delle immagini di buon 25 aprile proposta nella galleria sottostante potrà essere selezionata per essere condivisa attraverso il canale preferito. Le soluzioni dunque potranno essere utilizzate per l’inoltro attraverso una qualsiasi chat WhatsApp o anche per Facebook o altro social in uso, in base alle proprie esigenze di contatto.

Profile Faces – Italy flag

