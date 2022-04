Arrivano anche dal mondo della musica italiana gli auguri per i suoi 80 anni. Ecco le parole di Laura Pausini per Barbra Streisand, in occasione dell’ottantesimo compleanno della diva che ha incantato il mondo. La Pausini l’ha conosciuta di persona diversi anni fa, e sui social ricorda quei momento, con una bellissima immagine che le ritrae insieme.

Laura si trovava a Malibù ed era giovanissima. Era il 1998 e da quel momento sono passati più di 20 anni ma lo ricorda bene, come se fosse oggi. Condivide uno scatto in compagnia della festeggiata e parla di quel giorno come “uno dei ricordi più belli della mia vita”. Barbra Streisand le ha chiesto di cantare il brano Se Ami Sai, solo per lei!

“Questa foto, che abbiamo scattato a Malibù nel 1998 è uno dei ricordi più belli della mia vita”, scrive Laura Pausini. Poi condivide l’incontro nel dettaglio: “Era luglio e quella notte è stata surreale: tu che mi guardi con quegli gli occhi magnetici e mi chiedi all’orecchio ‘can you sing “Se Ami Sai” for me?’ poi mi ascolti, mi fai l’occhiolino e mi regali un sorriso indimenticabile”.

Laura Pausini era parecchio emozionata, addirittura tremava dall’emozione, ben visibile anche nello scatto che condivide in cui appare particolarmente sorridente: “Tutto tremava… la voce, il cuore e l’amore che ho sempre sentito e sempre sentirò per te. Buon compleanno, divina Barbra Streisand”, scrive Laura Pausini nell’augurare buon compleanno alla cantante americana che ha venduto di più in assoluto in tutto il mondo.

Anche attrice, compositrice, regista e produttrice cinematografica, Barbra Streisand festeggia oggi 80 anni.