Esce finalmente Bandana di LDA, il nuovo singolo di Luca D’Alessio che si prepara a scalare le classifiche in estate. Abbandona il talent show Amici di Maria De Filippi nella sesta puntata del serale in onda sabato 23 aprile su Canale 5 ma la strada della musica per LDA non si chiude per niente.

Ringrazia i fan dell’appoggio e del supporto costante che gli hanno dimostrato nel programma e nelle prime 24 ore a casa, poi annuncia una grande notizia. Arriverà molto presto, addirittura tra poche ore, il suo nuovo singolo. Bandana di LDA sarà disponibile negli store digitali dalla mezzanotte del 25 aprile per essere poi, presumibilmente, presentata anche in radio.

Inutile sostenere il contrario: Bandana di LDA vanta un sound che conquista al primo ascolto. Ballabile e perfetta per i party estivi, ci catapulta già in spiaggia e sembra avere tutte le carte in regola per entrare nella rosa dei prossimi tormentoni estivi!

Un’atmosfera leggera e spensierata conferisce al brano le caratteristiche giuste per raggiungere non solo i fan di Amici di Maria De Filippi ma anche un vasto pubblico che ancora non conosce il talento di LDA. Di seguito il testo!

Testo Bandana di LDA

Cade il cielo cade

poi si spengono le luci

nel tuo mondo occidentale

male si vede il male

poi si perdono le strade

nei tuoi occhi temporale

ma bruciamo il tempo

come il sole del Grand Canyon

qui sdraiati su una cabriolet

non sai cosa chiedo

e mi rispondi no ti prego

quando la notte scende su di te

Ti rivedo nel traffico

nei dettagli che mancano

e se è amore non lo so

ma in realtà è più forte di me

fino all’ultima parola

con il vento sulla tua bandana, bandana

ogni notte senza una strada

ora che, che l’America sembra te

perché è più lontana