Napoli ha voglia di eventi e lo dimostra rispondendo in massa alla prima edizione del Comicon post-pandemia. Dopo due anni di stop, il Festival Internazionale della Cultura Pop, giunta alla ventiduesima edizione, torna alla Mostra d’Oltremare, e la risposta del pubblico è eccezionale.



La pioggia che ha creato qualche intoppo alla programmazione del primo giorno di fiera, ma gli appassionati si sono riversati comunque in massa nei padiglioni. D’altra parte neanche il temporale poteva fermare la kermesse che quest’anno è rappresentata dal pulcinella disegnato da Frank Miller, che getta via la mascherina chirurgica. Nella giornata di sabato si è registrato il pienone, con file ai cancelli dove avviene anche il controllo dei Green Pass. I biglietti fino a lunedì 25 aprile (giorno di chiusura dell’evento) e gli abbonamenti erano esauriti già diversi giorni prima dell’inaugurazione.





Il Comicon 2022 attrae un target molto variegato, anche grazie alla vasta proposta di tematiche e generi. Fumetti, Giochi, Cosplay, Musica, Cinema e TV, più un Asian Village e un’area Kids completamente dedicata ai più piccoli, con giochi e laboratori creativi.



Un programma fitto di eventi che nella giornata di sabato ha visto la premiazione dell’attesissimo COMICON Cosplay Challenge PRO, condotto dalla pluripremiata cosplayer Mogu Cosplay, alias Gabriella Orefice, insieme ad Alfredo Florio. Il primo premio, di Mastro del Cosplay è andato a Federica Palmisano. Al secondo posto, col titolo di “Apprendista del Cosplay” Simone Satta.

ARTICOLI CORRELATI



Nel pomeriggio di sabato è stato presentato, all’auditorium della Mostra d’Oltremare, il pilot della serie tv prodotta da Amazon Italia, Bang Band Baby. La protagonista, Alice, interpretata da Arianna Becheroni (interventura in videoconferenza), è un’adolescente milanese che si ritroverà presto a essere parte della malavita organizzata.



Uno spazio particolare è stato dedicato al manga di culto One Piece, che proprio al Comicon celebra il numero 100. Annunciato anche il Premio Speciale alla Carriera, assegnato al maestro Eiichirō Oda, creatore del fumetto.



D’impatto al centro deel Viale delle 28 Fontane è lo stand Mattel, dedicato a He-Man and the Masters Of The Universe, con una riproduzione del Castello di Greysckull, in cui è in programma una sfilata di cosplay domenica 24 aprile proprio dedicata ai Dominatori della Galassia.

Nella sezione dedicata ai videogame, c’è grande attesa per Kazunori Yamauchi, game designer e sviluppatore giapponese, creatore di Gran Turismo. Lunedì 25 aprile nell’Hyper Stage nel padiglione 5 sarà al panel “Gran Turismo: Racing time” affiancato da Andrea Facchinetti (Guinness World Record nel 2016 e commentatore ufficiale italiano del FIA Gran Turismo Championship) e Carolina Tedeschi (creator su YouTube, Twitch, TikTok e specializzata in Formula Uno). L’evento è stato organizzato per celebrare i 25 anni dello storico franchise.