The Kolors ad Amici 21: la band guidata da Stash Fiordispino torna ad esibirsi per Maria De Filippi e per il pubblico di Canale 5. Presenterà stasera ad Amici il nuovo singolo: BlackOut. La band è attesa sul palco del programma sul finale della sesta puntata in onda oggi, 23 aprile, poco prima della conclusione all’1, stanotte.

Sarà presente per tutta la puntata di Amici, invece, Stash Fiordispino. Confermato anche quest’anno in giuria, sarà parte attiva nella decisione dell’eliminato che lascerà il programma nel sesto appuntamento con il serale di Amici. Al suo fianco Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia, anche loro conferme in giuria e presenti già lo scorso anno.

Anticipazioni Amici 23 aprile

Cosa vedremo stasera ad Amici? La puntata è stata già registrata: anche quest’anno, infatti, Maria De Filippi opta per la differita e il serale di Amici non va in onda in diretta. Tre manche anche questa volta e un solo eliminato. La padrona di casa ha infatti comunicato nella scorse puntata di aver abolito ad Amici la doppia eliminazione. Un solo concorrente lascerà il programma da ora in poi.

Sono 9 i concorrenti giunti alla sesta puntata del serale di Amici, tra canto e ballo.

Sono suddivisi in tre squadre, ognuna guidata da una coppia di docenti, uno di canto e uno di ballo. A loro spetta la preparazione dei singoli talenti di settimana e in settimana. Tre squadre dalle composizioni diverse e anche numericamente molto diverse. Si passa dai due concorrenti della Pettinelli e della Peparini ai quattro concorrenti della squadra di Todaro e Cuccarini. Sono 3 invece quelli della terza squadra guidata da Zerbi e dalla Celentano.

Di seguito i dettagli:

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (LDA, Luigi, Michele)

Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro (Alex, Nunzio, Serena, Sissi)

Anna Pettinelli e Veronica Peparini (Albe, Dario)

Nunzio, Dario e LDA sono gli eliminati provvisori delle tre manche. Dopo il salvataggio di Dario, al ballottaggio sono andati Nunzio e LDA. Ha lasciato il programma Nunzio.