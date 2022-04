Una scossa di terremoto fortissima ha svegliato l’Italia questa notte. Poco dopo le 23 di venerdì 22 aprile un terremoto in Bosnia di magnitudo 5.7 della scala Richter è stato avvertito anche in Italia. In particolare la scossa è stata sentita distintamente in tutto il meridione. Le regioni sulla costa adriatica hanno avvertito il sisma e gli effetti si sono sentiti addirittura fino a Roma e a Napoli. Nella città partenopea, e nella sua area metropolitana sono arrivata centinaia di segnalazioni sui social.

In provincia, ad Afragola, si è addirittura verificato un crollo. La scossa è stata registrata anche dall’Osservatorio vesuviano. In generale, in vari punti della Campania è stato avvertito il sisma. Stesso discorso anche per l’Abruzzo dove i piani alti degli edifici hanno avvertito chiaramente la scossa di tipo ondulatorio. Decine le chiamate ai vigili del fuoco partite da città come Pescara, Chieti, Giulianova e Vasto.

Il Centro sismologico euro mediterraneo, l’Esmc, ha localizzato l’epicentro del terremoto a sud-est di Mostar con una profondità di cinque chilometri. A causa di un crollo è morta una ragazza di 28 anni. Sono rimasti feriti i genitori. Il terremoto in Bosnia, in particolare nell’area dell’Erzegovina, è stato avvertito anche a Sarajevo, sulla costa dalmata della Croazia in città come Spalato e Makarska, fino in Montenegro.