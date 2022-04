Ci sono purtroppo problemi Fastweb oggi 23 aprile, anche se localizzati in una specifica area del nostro paese e per un determinato servizio dell’operatore. A dire la verità, i primi disguidi si sono registrati pure nella tarda serata di ieri sera ma è questa mattina che assistiamo alle anomalie più vistose.

Le difficoltà

La piattaforma Downdetector, al momento di questa pubblicazione, mette in evidenza un centinaio di segnalazioni circa di anomalie per il servizio di rete fissa. Come pure anticipato prima, le difficoltà non sarebbero diffuse ovunque sul territorio nazionale. Semmai, gli errori di natura tecnica si concentrerebbero nella regione Lombardia ed in particolare nelle province di Parma, Bergamo e Milano.

I malfunzionamenti riguarderebbero sia l’impossibilità di navigare in internet, sia il servizio di chiamata. Non pochi clienti infatti lamentano di non riuscire a ricevere come ad effettuare chiamate, anche da svariate ore.

L’assistenza

Nonostante i problemi Fastweb odierni siano abbastanza concreti, ci sono almeno 4 canali di assistenza ai quali sarebbe possibile ricorrere oggi 23 aprile come pure in altre occasioni. La prima cosa da dire è che il contact center ufficiale per i clienti risponde al numero 192193. Rispetto a questa modalità di supporto molto tradizionale, va detto che esiste da poco anche un profilo WhatsApp dell’operatore che risponde al 3756497700. Scrivendo in chat la propria richiesta di aiuto, si otterrà dapprima un feedback da un bot automatico e successivamente e su richiesta anche da un operatore vero e proprio.

Sempre per affrontare i problemi Fastweb di queste ore sarà utile anche fare affidamento sulla pagina Facebook dell’operatore, selezionando il comando in alto “Ricevi Assistenza”. Infine, ancora via social, Si potrà infine ottenere riscontro per la propria situazione con un tweet al profilo Twitter @FASTWEBHelp. Insomma, le vie di comunicazione con l’azienda non mancano affatto.

