Il Samsung Galaxy Watch 5 verrà sicuramente presentato, ma forse, come riportato da ‘SamMobile‘, non dovrebbe esserci posto per la versione Classic, ma sarà solo il modello Pro ad accompagnare quello standard (quest’ultimo verrà messo in vendita in due misure, mentre il Pro solo in un taglio, probabilmente per dare maggiore spazio alla batteria). Ancora non sappiamo se entrambe le varianti presenteranno la ghiera rotante, dettaglio che verrà senz’altro analizzato a tempo debito, quando la linea dei Samsung Galaxy Watch 5 verrà lanciata nel corso della stagione estiva, probabilmente insieme ai pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4.

Per adesso è dato solo sapere che il Samsung Galaxy Watch 5 (ci riferiamo al modello standard) disporrà di uno schermo OLED circolare e di una nuova versione della One UI Watch basata su Wear OS 3. L’orologio intelligente presenterà gli stessi sensori del Samsung Galaxy Watch 5, a cui si aggiungerà probabilmente uno dedicato al rilevamento della temperatura del corpo (di cui si è tanto discusso negli ultimi tempi). Non è escluso l’indossabile sia spinto da un nuovo processore, di cui ancora non ci è possibile fornire dettagli tecnici. La versione Pro potrebbe integrare una batteria da 572mAh.

Come vi dicevamo, la variante base sarà probabilmente resa disponibile in due misure, mentre quella Pro in un unico taglio. La possibile data di presentazione corrisponde al mese di agosto 2022, in corrispondenza all’evento Unpacked estivo in cui vedranno la luce pure i pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, che speriamo possano anch’essi fornire spunti differenti rispetto agli anni passati. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com