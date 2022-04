Paura per Stefano Tacconi e tutti coloro che lo hanno seguito, apprezzato e amato. Il portierone della Juventus questa mattina è stato ricoverato d’urgenza nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria in prognosi riservata. Al momento non ci sono dettagli sul suo malore e sui sintomi ma c’è chi parla di un’ischemia cerebrale.

I fan si sono raccolti subito sui social portando in trend topic su Twitter il nome di Stefano Tacconi tra ricordi, foto e preghiere, ma nessuna notizia certa è stata divulgata sullo stato di salute di Stefano Tacconi.

Secondo quanto riporta Tuttosport.com sembra che il portiere abbia accusato un malore questa mattina ad Asti dove era attesto come ospite dell’evento ‘Giornata delle Figurine’, dopo un primo accesso al pronto soccorso del Cardinal Massaia, è stato trasferito al ‘Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo’. Proprio ieri sera Stefano Tacconti aveva preso parte ad una cena benefica insieme al figlio ed aveva presentato il proprio libro ‘Junic’.

Il bollettino medico dovrebbe essere diramato intorno alle 23.00. Lo stesso giornale riporta con certezza che il portiere è stato colpito da ischemia cerebrale spiegando che addirittura i medici stanno valutando se operare o meno. La famiglia tace su quanto è accaduto mentre la notizia del ricovero di Tacconi ha fatto prima il giro dei social e adesso è rimbalzata nei principali Tg della sera arrivando così nelle case degli italiani.

Poco fa il figlio Andrea sui social ha pubblicato una foto insieme al padre scrivendo: “Riprenditi Papi, sei un leone, vincerai anche questa battaglia”. Ad accompagnare la frase anche l’emoticon con le mani giunte.