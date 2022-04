Le Xiaomi Mi Band 6 tornato in sconto sullo store Amazon, dunque sia per il modello standard del braccialetto fitness tracker che per quello con supporto NFC. Sul noto e-commerce si può fare dunque affidamento su un paio di promozioni che mettono al centro il benessere e la salute del corpo, almeno per gli appassionati di questo tipo di dispositivi tecnologici.

Si parte dal modello meno costoso di Xiaomi Mi Band 6 nella sia versione standard arrivata prima in Italia e senza supporto NFC. Oramai il prezzo del dispositivo è davvero molto contenuto. Proprio in queste ore, l’acquisto della soluzione è possibile a meno di 33 euro, naturalmente per la versione italiana dell’esemplare. Il pacco è pure immediatamente disponibile per la consegna e arriverà a destinazione non più tardi di martedì 26 aprile.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

Ancora più interessante rispetto alla promozione precedente è quella con protagonista la Xiaomi Mi Band 6 NFC. In particolar modo, in effetti, ci troviamo al cospetto del modello attualmente più gettonato della serie scontato più che in altri periodi dell’anno. Il supporto ai pagamenti contactless via modulo NFC ma anche la presenza dell’assistente virtuale Alexa hanno fatto breccia tra i consumatori dal lancio commerciale dell’esemplar, avvenuto solo nell’autunno del 2022.

Le attuali condizioni di vendita per il fitness tracker sono le seguenti: rispetto al costo iniziale di 54 euro, la band ora costa meno di 47 euro. Ancora una volta, stiamo parlando della versione italiana del dispositivo, con cinturino in colorazione nera e antibatterico. La data di consegna del pacco non va oltre il prossimo martedì 26 aprile, almeno nel caso si decida di procedere quanto prima all’acquisto. Le condizioni fin qui elencate sono abbinate a quella che si definisce un Amazon Choice del momento, dunque sarà il caso di non tergiversare troppo prima dell’acquisto per il rischio di non trovare più l’offerta disponibile anche solo tra qualche ora.

