Ci saranno tante emoji WhatsApp pronte per le reazioni, non solo il pacchetto di 6 soluzioni venuto fuori nelle recenti beta dell’applicazione. Di questa possibilità si era avuto sentore già nella versione del servizio per Android siglata come la l2.22.9.4 ma ora ci sono delle prove inconfutabili proprio in questa direzione,

Nelle ultime ore, il noto leaker WABetaInfo ha analizzato la beta 2.22.10.9 di WhatsApp sempre per Android ed è arrivato ad una precisa conclusione: tutte le faccine, i simboli, gli oggetti già a disposizione del servizio potranno essere utilizzati come reactions ad un messaggio. Lo aveva in parte annunciato Will Cathcart (a capo di WhatsApp attualmente) attraverso il suo profilo Twitter tempo fa ma ora ne abbiamo le prove attraverso una release, per quanto ancora sperimentale.

Le emoji WhatsApp per le reazioni mostrate in un primo momento erano solo sei, come pure già accennato: era prevista infatti solo la faccina che sorrideva, stupita, triste che rideva, il cuore e le mani giunte in preghiera. Poi era sopraggiunta un’icona con il segno del più accanto a questa prima selezione che lasciava presagire la possibilità di una molteplice scelta. Gli sviluppatori hanno dunque lavorato in grande garantendo qualsiasi opzione tra quelle che normalmente si usano in chat.

Le reazioni WhatsApp continueranno ad essere presenti solo in beta almeno per un po’ ma lo sviluppo della funzione è giunto di certo ad una buona maturazione. Non stupirebbe affatto vedere l’introduzione della novità in via definitiva nelle prossime settimane, prima dell’inizio dell’estate.

Continua a leggere su optimagazine.com