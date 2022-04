Il Samsung Galaxy Z Fold 4 presenterà delle modifiche strutturali per quanto riguarda la risoluzione della fotocamera principale e l’assenza dell’alloggio della SPen, comunque supportata. Adesso è arrivato il momento di rivelarvi qualcosa di più in merito alla capacità della batterie, che dovrebbero essere realizzate da LG. La prima avrò una capacità di 2002mAh (EB-BF936ABY), la seconda una da 2260mAh (EB-BF937ABY), per un totale complessivo di 4270mAh (almeno stando alla certificazione apparsa nel database di Safety Korea, una fonte più che attendibile quando si tratta di capire la capacità delle batterie dei nuovi dispositivi).

Non ci sarà un incremento importante della capacità totale rispetto al Samsung Galaxy Z Fold 3, che dovrà essere ottenuta tramite un lavoro di ottimizzazione delle risorse software svolto da parte degli sviluppatori e del processore (che dovrebbe corrispondere allo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, o forse il Plus). Il Samsung Galaxy Z Fold 4, per compensare, dovrebbe essere più sottile e compatto del suo predecessore, un elemento chiave senza ombra di dubbio, visto che conviene sempre contare su un dispositivo maneggevole, che pesi poco e non abbia dimensioni troppo generose, soprattutto quando si tratta di un pieghevole.

Il Samsung Galaxy Z Fold 4, oltretutto, potrebbe anche avere una forma più quadrata, con una diagonale dello schermo interno di poco superiore (7,56 invece di 7,55 pollici). In ogni caso, non è il caso di lasciarsi trasportare dalle indiscrezioni, visto che lo stesso leaker (Ice universe, ndr.) che le ha fornito ha invitato tutti i suoi follower a restare con i piedi ben piantati a terra, visto che tutto potrebbe ancora accadere. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Fold3 → Fold4 (based on limited information, 100% accuracy is not guaranteed) pic.twitter.com/edE1BpIU0L — Ice universe (@UniverseIce) April 22, 2022

