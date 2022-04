Italiano Anthem di Sfera Ebbasta è il primo singolo estratto dall’EP Italiano, la nuova esperienza del trapper di Cinisello Balsamo con il producer Rvussian.

Come suggerisce il titolo, Italiano Anthem di Sfera Ebbasta (tradotto dall’inglese “inno italiano”) è un brano sull’italianità. La canzone con Rvussian infatti si apre con una delle canzoni più iconiche della scena italiana: L’Italiano di Toto Cutugno, di cui Sfera e il suo partner in crime riprendono le note per cantare sopra la loro narrazione parodistica dell’italiano medio.

Non mancano i riferimenti alla gestualità e all’ostentazione della ricchezza, il tutto su una base urban e con la voce inevitabilmente filtrata con l’autotune. Nel video ufficiale firmato da Latemilk vediamo i due artisti a Capri e Anacapri tra auto di lusso, imbarcazioni private e donne in bikini, tra colori estivi e continui riferimenti alla cucina italiana.

Italiano sarà fuori il 6 maggio 2022 e sarà la prima novità discografica dopo l’ultimo album in studio Famoso (2020). In autunno partirà il Famoso Tour che porterà Sfera Ebbasta sul palco di Rimini il 23 settembre con un’ultima data a Torino il 9 ottobre. Ancora, il trapper calcherà i palchi europei tra maggio e giugno, con una prima data al Bataclan di Parigi il 6 maggio e un’ultima al Chango Club di Francoforte l’11 giugno.

Italiano Anthem di Sfera Ebbasta è il brano di apertura dell’EP Italiano, che nella tracklist vanta 3 tracce con ospiti eccellenti: Fivio Foreign in Easy, Myke Towers in Sola e Bia in X6. Anche l’artwork dell’EP rimanda a un grande classico dell’italianità riproducendo la grafica di un cartone per pizza e mostrando i volti di Gionata Boschetti e Rvssian stilizzati, con la mano di quest’ultimo nel classico gesto imitato in tutto il mondo.

Lasciatemi cantare

Perché ne sono fiero

Sono un italiano

Hei Rvssian

Un italiano vero

Italiano

Oro giallo, sì, è italiano

Ho il mondo qui nella mia mano

Gesticolo quando parlo come un vero italiano

Tu non capisci

Poveri da bambini

Mo’ su una Lamborghini

Come i bambini ricchi

Morirei per la mia famiglia da vero italiano

Colpi in cielo ritornano a terra

Siamo soli sotto la tempesta

Problemi nella tasca sinistra

E soluzioni dentro la destra

Mmm italiano, italiano

Se non mi parli di soldi, no hablo, no, no

Ultimo piano, ho il mondo nella mia mano, oh, oh

So che lo dici ma poi non lo fai, oh, oh

I miei sognano vacanze alle Hawaii, oh, oh

Mentre sto fumando pure a Dubai

Tu che rincorri e non arrivi mai

No, non arrivi mai

Corro tra gli spari

A trecento orari

Le portiere toccano il cielo

Mеglio se non toccano me, no

Italiano

Oro giallo, sì, è italiano

Ho il mondo qui nella mia mano

Gesticolo quando parlo come un vero italiano

Tu non capisci

Poveri da bambini

Mo’ su una Lamborghini

Come i bambini ricchi

Morirei per la mia famiglia da vero italiano

Italiano vero

Money gang