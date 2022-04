Tre icone dei social e del pubblico giovane messe insieme per un viaggio on the road, questo è Quelle Brave Ragazze il nuovo programma Sky che ha finalmente una data ufficiale. Prendete carta e penna e segnate in rosso la data del 19 maggio perché sarà quello il giorno in cui vedremo insieme Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo pronte a partire per un viaggio sotto l’occhio attento delle telecamere.

Le registrazioni del programma un format originale prodotto da Blu Yazmine e nato da un’idea di Mara Maionchi, hanno avuto inizio a novembre 2021 ma solo qualche tempo dopo è stato rivelato che le tre si ritroveranno in Spagna. Il promo rilasciato da Sky è in stile Una Notte da Leoni con le tre protagoniste che si svegliano dopo quella che sembra essere stata una lunga notte selvaggia, ma cosa avranno combinato nelle ore successive? A svelarlo ci pensano una serie di foto che il promo mette insieme svelando i dettagli di cene, balli e incontri fatti dalle protagoniste in questa prima edizione di Quelle Brave Ragazze.

Il programma si preannuncia come un vero e proprio cult a cui nessuno vuole rinunciare soprattutto alla luce di quello che Sandra Milo, Mara Maionchi e Orietta Berti riescono a infondere nei giovani che le seguono nei loro programmi e anche sui social spesso in nome del trash. Durante il loro viaggio in Quelle Brave Ragazze, Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti saranno riprese costantemente dalle telecamere e dovranno affrontare alcune prove riguardanti abitudini e culture del luogo che visiteranno, spostandosi a bordo di un furgoncino speciale con un autista tuttofare.

Siamo sicuri che i momenti topici non mancheranno così come le frasi cult che ci accompagneranno in quest’ultimo scorcio di primavera. Per ulteriori dettagli su quello che vedremo non ci resta che attendere.