Quando è la Festa della Mamma 2022 e dunque quando ricorrere la speciale ricorrenza molto sentita in Italia ma anche in altre parti del mondo? Non manca molto all’appuntamento di quest’anno: ne è una riprova il fatto che anche su Amazon è stata già lanciata una vetrina di offerte dedicata ai possibili regali da portare in dono alla speciale persona.

In rifermento alla data esatta della festività, viene perpetuata la tradizione di sempre. La ricorrenza della Festa della Mamma cadrà per quest’anno il giorno 8 maggio, in quanto seconda domenica del mese quasi in arrivo. L’appuntamento è in leggero anticipo rispetto agli anni scorsi, considerando che il giorno 1 maggio (tra l’altro festa dei lavoratori), arà pure di domenica.

Chiarito quando è la Festa della Mamma 2022, è possibile iniziare a sbirciale le più interessanti proposte di regalo presenti nell’apposita vetrina Amazon. Nel caso la mamma destinataria del dono sia particolarmente interessata alla tecnologia, si potrà spaziare tra tablet e smartphone in offerta già in questi giorni. Avendo un budget davvero limitato, ad esempio, sarà possibile puntare su un telefono Xiaomi Redmi Note 10 5G con 4GB di RAM e 128 GB di memoria interna, tra l’altro anche dual SIM. Il suo costo attuale non supera i 160 euro ed è disponibile immediatamente per la consegna.

Avendo qualche risorsa finanziaria in più e volendo puntare sul brand Samsung, tra le offerte per la festa della Mamma 2022 disponibili su Amazon c’è un tablet Galaxy Tab A8 da 10.5 Pollici Wi-Fi con RAM da 4 GB e storage da 64 GB, Il suo valore attuale è ribassato a 203 euro per l’edizione 2022. Nel caso si abbia bisogno di uno smartphone, sarà il caso di prendere in considerazione il Samsung Galaxy A32 4G da 6.4 Pollici con display Infinity-U FHD+, 4 Fotocamere Posteriori, 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interno. Il valore attuale è di 223 euro e la consegna sarà immediata.

