Ci sono nuove informazioni che dobbiamo prendere in esame oggi 22 aprile, in riferimento ai tanti possessori di un Samsung Galaxy che potrebbero essere direttamente colpiti da un pesante bug in queste ore. Mi riferisco ad un’anomalia ben differente rispetto all’avviso portato alla vostra attenzione nella giornata di ieri, quando vi abbiamo parlato con un articolo specifico dello stop definitivo alla registrazione delle chiamate. Vediamo come stanno le cose, soprattutto in relazione a chi, negli ultimi tempi, ha registrato un drastico calo per la durata della batteria.

Occhio alla durata della batteria dei Samsung Galaxy calata drasticamente a causa di un’app specifica

Come riporta SamMobile, infatti, c’è un’app specifica che in questo particolare momento storico potrebbe determinare un abbassamento dell’autonomia per i singoli device. Tutto ruota attorno all’applicazione Google Messaggi. Samsung ha recentemente reso l’app in questione quella di messaggistica predefinita per i suoi telefoni di punta negli Stati Uniti. In altri mercati, continua a rendere la propria app Messaggi nativa come opzione predefinita, ma non escludiamo che a breve le cose possano cambiare drasticamente anche in Italia e nel resto d’Europa.

Lo studio venuto a galla in queste ore, più in particolare, ci dice che sarebbe attualmente attivo un bug nell’app Google Messaggi che avrebbe il demerito di lasciare la fotocamera aperta in background. Tutto questo provoca il surriscaldamento del dispositivo e la perdita di autonomia, condizionando non poco la durata della batteria dei vari Samsung Galaxy coinvolti in questa storia poco piacevole. Il bug è correlato a una funzionalità dell’app che consente agli utenti di scattare facilmente una foto e allegarla a un messaggio.

Staremo a vedere se e quando arriverà un aggiornamento specifico per l’app Google Messaggi, in attesa che la situazione possa migliorare gradualmente per tutti coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy qui in Italia.