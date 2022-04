NCIS 19 e NCIS: Hawai’i tornano in onda su Rai2 dopo una settimana di fermo: i due procedurali di CBS, che anche negli Stati Uniti vanno in onda insieme in prima serata, ripartono in prima visione dopo la breve pausa in occasione della Pasqua.

NCIS 19 e NCIS: Hawai’i ripartono entrambe da quota nove: si tratta infatti del nono episodio per ciascuna serie, trasmessi in prima visione tv per l’Italia. I due team dell’NCIS di Washington e Pearl Harbor, che successivamente nel corso delle rispettive stagioni si incontreranno in episodi crossover, si occupano di due nuovi casi che riguardano la marina americana.

Ecco la trama di NCIS 19 per l’episodio dal titolo Memoria Virtuale, che come sempre apre la serata di Rai2, in onda il 22 aprile alle 21.20, subito dopo il Tg2 Post.

L’NCIS indaga sull’omicidio di una donna, Sandra Holdren, il cui corpo è stato ritrovato nei pressi della base Navale di Norfolk. Tra i possibili sospettati c’è anche la figlia…

La programmazione di NCIS 19, come ogni venerdì, è seguita alle 22:10 da un episodio inedito dello spin-off NCIS: Hawai’i. Il nono si intitola L’impostore: ecco la trama.

Suzuki Kazutoshi è un giapponese mandato negli Stati Uniti all’età di dieci anni a lavorare nelle piantagioni di ananas. Durante la Seconda Guerra Mondiale, scelse di diventare una spia americana…

I nuovi episodi di NCIS 19 e NCIS: Hawai’i, oltre che in chiaro su Rai2 in prima serata ogni venerdì, sono disponibili anche in streaming sulla piattaforma Raiplay, subito dopo la messa in onda. La programmazione proseguirà fino a maggio inoltrato, prima della pausa estiva, per poi riprendere in autunno con la seconda parte delle rispettive stagioni.

