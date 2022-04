Non pochi possessori di Samsung Galaxy stanno ricevendo un messaggio per degrado batteria sul loro smartphone. Si tratta di un alert di sistema del tutto o molto simile a quello presente nell’immagine di apertura articolo: quest’ultimo sta raggiungendo telefoni un po’ datati ed è giusto chiarire il significato della notifica e dare anche qualche dettaglio in più nel caso si decida di sostituire proprio l’unità batteria per cercare di superare il problema.

Resa e performance di alcune componenti hardwate sono destinate a peggiorare durante il ciclo di vita di uno smartphone. In particolare, il messaggio per degrado batteria sui Samsung Galaxy è destinato a modelli con qualche anno di servizio: la maggior parte delle segnalazioni raccolte da utenti destinatari della nota si riferiscono agli ex top di gamma Galaxy S9. Naturale dunque che per loro ci sia stato un calo delle prestazioni per quanto riguarda l’autonomia dopo ogni singola ricarica.

Il messaggio di sistema oggi in esame consiglia di prestare attenzione alla questione e non sottovalutare la possibilità di sostituire proprio la componente batteria. Naturalmente ci si dovrà rivolgere a centri autorizzati e dunque utilizzare ricambi originali della componente hardware così preziosa. Trattandosi di dispositivi del trattamento datati, è chiaro che questi non potranno fare più affidamento sull’operazione gratuita in garanzia ma bisognerà affrontare un costo di intervento.

Nel caso in cui si voglia seguire il consiglio del messaggio per degrado batteria e dunque sostituire la batteria, quale potrebbe essere la spesa da affrontare. Le testimonianze di utenti interessati dalla pratica ci indicano un costo variabile tra i 80 e i 100 euro. Una spesa non proprio esigua insomma e da tenere in considerazione solo nel caso in cui si decida di mantenere in vista il proprio vecchio smartphone ancora per un po’.

