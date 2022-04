Questo mese di aprile, ormai in chiusura, è protagonista di tantissime offerte molto interessanti per quanto riguarda gli smartphone Android. Dunque, se siete propensi all’acquisto di un device, correte su Amazon perché troverete lo Xiaomi 11T 5G (modello 2021) proposto ad un costo veramente conveniente, il più basso mai raggiunto sulla piattaforma di commercio statunitense. Il device, disponibile nelle colorazioni Celestial Blue e Meteorite Gray, si trova in offerta al prezzo di soli 399,90 euro (invece di 599,90 euro di listino). Insomma, ci troviamo dinanzi ad uno sconto di ben 200 euro e pari al 33%; inoltre, potete scegliere due modalità di pagamento: in un’unica soluzione oppure in 5 comode rate mensili di 79,98 euro ognuna. Il prodotto del marchio cinese è venduto e spedito dall’e-commerce e, per i clienti Prime, la consegna è gratuita e non sono previsti costi aggiuntivi. Andiamo a vedere insieme qualche dettaglio tecnico.

Lo Xiaomi 11T 5G presenta un display AMOLED piatto da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz e dotato di TrueColor, che consente agli utenti di riscoprire la magia del film da uno smartphone. Grazie alla sua potente luminosità di picco di 1000 nits, i vostri contenuti saranno sempre chiari e nitidi. Lo schermo AdaptiveSync a 120Hz può raggiungere una frequenza di campionamento del tocco ultra-elevata di 480Hz, adatta per darvi un vantaggio competitivo durante il gioco. Come tecnologia di connettività, il telefono possiede NFC, Wi-Fi, Bluetooth e USB. A bordo, inoltre, integra una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 67W ed un processore Qualcomm Snapdragon 888.

ARTICOLI CORRELATI

Offerta Xiaomi 11T 5G - Smartphone 8+256GB, Display da 6,67” 120Hz AMOLED,... Xiaomi 11T 5G promuove le acclamate tecnologie della fotocamera di...

Xiaomi 11T 5G è dotato di display piatto AMOLED da 6,67 '' 120Hz...

Lo Xiaomi 11T 5G, oggi 22 aprile in super offerta su Amazon al prezzo di 399,90 euro, presenta un comparto fotografico in grande stile: dotato di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108MP (f/1.75) con pixel da 2,1 micron, sensore ultra-grandangolare (FoV 120 gradi) da 8MP (f/2.2) e un sensore telemacro da 5MP (f/2.4). La fotocamera anteriore è da 16MP. Lo smartphone possiede 8GB di memoria RAM e 128/256GB di memoria interna. Insomma, un vero e proprio gioiellino da non farsi assolutamente scappare.

Continua a leggere su optimagazine.com