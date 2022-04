Ci sarà anche Marco Mengoni al Primo Maggio a Roma: l’annuncio ufficiale arriva via social, direttamente dallo stesso artista, che condivide con i fan il suo ritorno sul palco. Per lui, quella sul palco del Concertone romano, sarà una prima volta e lo sottolinea sui social dando appuntamento in Piazza San Giovanni.

“Il 2022 per me è un anno di prime volte”, spiega Marco Mengoni sui social annunciando la sua presenza sul palco del Primo Maggio.

“E sarà anche la mia prima volta al concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni! È un palco importante, per il quale provo grande rispetto e su cui sono felice e onorato di salire in una giornata di condivisione e riflessione. Non vedo l’ora!”, aggiunge l’artista, pronto ad esibirsi dal vivo sull’enorme palco di Piazza San Giovanni, insieme ad un ricco parterre di illustri colleghi.

Mace e Venerus, con Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele sono stati i primi ospiti annunciati sul palco del concerto del Primo Maggio a Roma. Poi se ne sono aggiunti molti altri, inclusa la cantantessa Carmen Consoli. Conduce Ambra Angiolini.

Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany. Lo spettacolo verrà trasmesso in diretta su RAI 3 e Rai Radio2 a partire dal pomeriggio di venerdì 1° maggio.

Tutti gli ospiti del concerto del Primo Maggio a Roma

MARCO MENGONI, GO_A, CARMEN CONSOLI, ARIETE, LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, LUCHÈ, COEZ, VENERUS, MACE feat. Rkomi, Venerus, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele, PSICOLOGI, RANCORE, MARA SATTEI, WILLIE PEYOTE, BRESH, TOMMASO PARADISO, RKOMI, ORNELLA VANONI, ROVERE, FABRIZIO MORO, L’ORCHESTRACCIA, SINKRO, ENRICO RUGGERI, DEDDY e CAFFELLATTE, CLEMENTINO, MOBRICI, COMA_COSE, MAX PEZZALI, FASMA, BIGMAMA, MECNA, LE VIBRAZIONI, CLAVER GOLD, LUCA BARBAROSSA e EXTRALISCIO, ANGELINA MANGO, HU, NOTRE DAME DE PARIS, MR.RAIN, BANDABARDÒ & CISCO, VV.

Porteranno sul palco del Concertone i loro contribuiti il divulgatore scientifico BARBASCURA X, la giornalista FRANCESCA BARRA e l’attore CLAUDIO SANTAMARIA, la giornalista GIOVANNA BOTTERI, l’attore e regista MARCO PAOLINI, il giornalista RICCARDO IACONA, lo scrittore STEFANO MASSINI e il comico e conduttore televisivo VALERIO LUNDINI.