Si torna sul set per lo spin-off di Bridgerton sulla Regina Charlotte: la produzione ShondaLand è ripartita per girare la miniserie tratta dal period drama record di visualizzazioni su Netflix, un’espansione autonoma rispetto ai libri di Julia Quinn che ispirano l’adattamento tv.

Le riprese dello spin-off di Bridgerton, che racconterà storia della Regina Charlotte dalla giovinezza al trono, sono appena partite a Londra: martedì 19 aprile sono state scattate alcune foto che testimoniano il ritorno sul set di Golda Rosheuvel, che ha interpretato la sovrana nella serie madre, oltre a Hugh Sachs nei panni di Brimsley. Entrambi riprenderanno i loro ruoli originali, affiancati da altri personaggi dell’universo Bridgerton: lo spettacolo includerà infatti anche i personaggi delle giovani Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) e Lady Danbury (Adjoa Andoh).

Lo spin-off di Bridgerton si propone di percorrere la vita della regina Charlotte a tutto campo, incluso il suo matrimonio con re Giorgio e la loro grande storia d’amore, nonché il cambiamento sociale di cui la sovrana è stata interprete e fautrice. India Amarteifio (già vista in Line of Duty) interpreterà la giovane Charlotte nella serie in otto episodi. Il progetto è stato annunciato come una miniserie prequel, che dovrebbe esaurirsi dunque nell’arco di una sola stagione: a differenza della serie madre scritta e prodotta da Chris Van Dusen per le prime due stagioni – timone che passerà a Jess Brownell per le prossime – il prequel sulla Regina Charlotte sarà scritto dalla stessa fondatrice di ShondaLand, nonché produttrice esecutiva di Bridgerton, Shonda Rhimes. Si tratta di una delle produzioni originali realizzate nell’ambito dall’accordo tra la società di produzione di Rhimes e Netflix, da cui è nata anche la miniserie Inventing Anna.

Ecco le prime immagini dal set dello spin-off di Bridgerton che testimoniano l’inizio delle riprese, pubblicate da JustJared. La serie è attesa non prima del 2023 su Netflix, che ospiterà anche la terza e la quarta stagione di Bridgerton già rinnovate.

